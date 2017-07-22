По слухам, которые передает авторитетное южнокорейское издание The Korea Times, уже 5 апреля компания LG намерена объявить о закрытии своего подразделения LG Mobile и прекращении выпуска смартфонов под брендом LG.
Эта информация подтверждает ранее ходившие слухи, согласно которым LG не удается наладить свой мобильный бизнес на получение дохода. В течение уже многих лет выпуск смартфонов LG убыточен. Поэтому недавно было принято решение о необходимости принятия радикальных мер для решения проблемы.
Уже достаточно давно в сеть просочились данные о некой докладной записке, предназначенной для внутреннего использования внутри LG. В ней было было изложено несколько вариантов дальнейшего развития событий. Среди них назывались продажа или разделение бизнеса смартфонов. Позднее появился документ, в котором утверждалось, что LG провела переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о продаже своего мобильного подразделения, но не смогла прийти к взаимопониманию ни с одной из них.
Впрочем, у большинства экспертов подобная информация давно не вызывает удивления: за последние пять лет LG потеряла около 4,5 млрд долларов. В такой ситуации трудно найти заинтересованного покупателя, готового перестроить бизнес, чтобы сделать его эффективным.
LG уже подтвердила, что первая из упомянутых записок действительно существовала. Однако руководство компании отказалось делать предположения относительного того, что повлечет за собой закрытие ее мобильного бизнеса. До сих пор LG придерживалась позиции «открытых возможностей».
Тем не менее, решение о закрытии мобильного подразделения многие считают предрешенным. Такое понимание пришло после того, когда LG не стала отрицать, что рассматривает возможность полного прекращения выпуска смартфонов под собственным брендом.
Многие эксперты ожидали услышат объявление о будущем LG Mobile на недавнем собрании акционеров компании, которое состоялось 24 марта. Однако финансовый директор Пэ Ду-Ён в тот день заявил, что LG «оставляет возможности открытыми».
Теперь The Korea Times снова повторяет, что компания LG намерена закрыть мобильное подразделение. Соответствующее заявление может быть сделано 5 апреля во время заседания совета директоров.
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