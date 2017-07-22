Американская компания Razer, похоже, проводит эксперименты, которые могут привести к выпуску ее первого ноутбука, оснащенного процессором AMD.
На первый взгляд, новость не является шокирующей. Но все поменяется, если знать, что компания Razer давно занимается разработкой и созданием профессионального игрового оборудования и производством игровых периферийных устройств и игровых компьютеров, но весь ее прошлый богатый опыт опирался только на платформу Intel.
Теперь по существу.
Согласно данным, предоставленным популярным поставщиком слухов под ником @_rogame, в базе данных тестовой системы 3D Mark появилась информация о проведенном тестовом прогоне с использованием ноутбука компании Razer, оснащенного мобильным процессором AMD Ryzen серии 5000 «Cezanne». Эта система получила название Razer PI411.
В ноутбуке установлен новейший мобильный процессор AMD Ryzen 9 5900HX. Из названия понятно, что у этой модели процессора нет блокировки на тактовую частоту, т.е. он может использоваться для оверклокинга/разгона. В его настройках установлено ограничение на мощность (TDP 45 Вт) и указан максимальный уровень (54 Вт). Это говорит о том, что в системе, вероятно, нет специальных средств для усиленного охлаждения, которые неизбежно потребуются в случае разгона.
Что касается остальной части конфигурации, то известно, что ноутбук оснащен дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт основной памяти. С учетом выбранного названия (PI411), ноутбук относится, предположительно, к 14-дюймовым моделям.
Поскольку Razer никогда ранее не предлагал варианта оснащения своих ноутбуков процессорами AMD, пока нет полной уверенности, что выявленный инженерный образец непременно попадет в розницу. Но то, что Razer экспериментирует с процессорами AMD, уже само по себе заслуживает самого пристального внимания.
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