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В линейке Razer может появиться первый ноутбук на платформе AMD

02 апреля 2021, 12:11




Американская компания Razer, похоже, проводит эксперименты, которые могут привести к выпуску ее первого ноутбука, оснащенного процессором AMD.

На первый взгляд, новость не является шокирующей. Но все поменяется, если знать, что компания Razer давно занимается разработкой и созданием профессионального игрового оборудования и производством игровых периферийных устройств и игровых компьютеров, но весь ее прошлый богатый опыт опирался только на платформу Intel.

В линейке Razer может появиться первый ноутбук на платформе AMD


Теперь по существу.

Согласно данным, предоставленным популярным поставщиком слухов под ником @_rogame, в базе данных тестовой системы 3D Mark появилась информация о проведенном тестовом прогоне с использованием ноутбука компании Razer, оснащенного мобильным процессором AMD Ryzen серии 5000 «Cezanne». Эта система получила название Razer PI411.

В ноутбуке установлен новейший мобильный процессор AMD Ryzen 9 5900HX. Из названия понятно, что у этой модели процессора нет блокировки на тактовую частоту, т.е. он может использоваться для оверклокинга/разгона. В его настройках установлено ограничение на мощность (TDP 45 Вт) и указан максимальный уровень (54 Вт). Это говорит о том, что в системе, вероятно, нет специальных средств для усиленного охлаждения, которые неизбежно потребуются в случае разгона.

Что касается остальной части конфигурации, то известно, что ноутбук оснащен дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт основной памяти. С учетом выбранного названия (PI411), ноутбук относится, предположительно, к 14-дюймовым моделям.

Поскольку Razer никогда ранее не предлагал варианта оснащения своих ноутбуков процессорами AMD, пока нет полной уверенности, что выявленный инженерный образец непременно попадет в розницу. Но то, что Razer экспериментирует с процессорами AMD, уже само по себе заслуживает самого пристального внимания.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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