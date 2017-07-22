Компания Gigabyte Technology объявила о выпуске премиальной видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3080. Главным отличием нового продукта является его оснащение водяным блоком, который был разработан профессионально и протестирован на всех режимах работы.
Новый продукт Gigabyte отражает уже явно проявляющийся на рынке тренд, который заключается в наращивании количества высококачественных материнских плат с водяным охлаждением. Их популярность растет в связи с увеличением энергопотребления устанавливаемых процессоров. Водоблок, установленный Gigabyte, был профессионально разработан и протестирован для отвода точного количества тепла, выделяемого видеокартой на всех штатных режимах работы.
Новая графическая карта Gigabyte Gaming OC Waterforce отличается простотой в установке и предоставляет гарантию качества. Для пользователей, как заявляет производитель, эта карта - самый простой выбор для максимального увеличения графической мощности. Как отмечает Gigabyte, компания обеспечивает профессиональное качество заводской сборки.
Видеокарта Gaming OC Waterforce оснащена разогнанным графическим процессором GeForce RTX 3080. Для него выстроена профессиональная система водяного охлаждения, которая обеспечивает универсальное решение и обеспечивает эффективную работу всех ключевых компонентов видеокарты. Это - графический процессор, видеопамять и полупроводниковые МОП-структуры MOSFET, которые обеспечивают стабильную работу графической платы при разгоне и помогают добиться длительного срока службы.
Используемый для платы графический процессор насчитывает 8704 ядра CUDA. Они фабрично разогнаны производителем с базовой частоты 1440 МГц до 1800 МГц. Память GDDR6X объемом 10 Гбайт связана с графическим процессором 320-разрядной шиной. Задняя часть графической карты защищена металлической панелью. Все компоненты карты сертифицированы по технологическим требованиям Ultra Durable.
Новое решение оснащено полноцветной подсветкой, управляемой с помощью механизма RGB Fusion 2.0. Конструкция предусматривает наличие аппаратного переключателя с двумя BIOS, что позволяет выбирать между режимами OC mode и Standard mode в соответствии с потребностями.
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