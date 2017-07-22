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GIGABYTE выпустила видеокарту GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G с водяным охлаждением

02 апреля 2021, 14:33




Компания Gigabyte Technology объявила о выпуске премиальной видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3080. Главным отличием нового продукта является его оснащение водяным блоком, который был разработан профессионально и протестирован на всех режимах работы.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G


Новый продукт Gigabyte отражает уже явно проявляющийся на рынке тренд, который заключается в наращивании количества высококачественных материнских плат с водяным охлаждением. Их популярность растет в связи с увеличением энергопотребления устанавливаемых процессоров. Водоблок, установленный Gigabyte, был профессионально разработан и протестирован для отвода точного количества тепла, выделяемого видеокартой на всех штатных режимах работы.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G


Новая графическая карта Gigabyte Gaming OC Waterforce отличается простотой в установке и предоставляет гарантию качества. Для пользователей, как заявляет производитель, эта карта - самый простой выбор для максимального увеличения графической мощности. Как отмечает Gigabyte, компания обеспечивает профессиональное качество заводской сборки.

Видеокарта Gaming OC Waterforce оснащена разогнанным графическим процессором GeForce RTX 3080. Для него выстроена профессиональная система водяного охлаждения, которая обеспечивает универсальное решение и обеспечивает эффективную работу всех ключевых компонентов видеокарты. Это - графический процессор, видеопамять и полупроводниковые МОП-структуры MOSFET, которые обеспечивают стабильную работу графической платы при разгоне и помогают добиться длительного срока службы.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G


Используемый для платы графический процессор насчитывает 8704 ядра CUDA. Они фабрично разогнаны производителем с базовой частоты 1440 МГц до 1800 МГц. Память GDDR6X объемом 10 Гбайт связана с графическим процессором 320-разрядной шиной. Задняя часть графической карты защищена металлической панелью. Все компоненты карты сертифицированы по технологическим требованиям Ultra Durable.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G


Новое решение оснащено полноцветной подсветкой, управляемой с помощью механизма RGB Fusion 2.0. Конструкция предусматривает наличие аппаратного переключателя с двумя BIOS, что позволяет выбирать между режимами OC mode и Standard mode в соответствии с потребностями.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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