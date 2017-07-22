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BaseMark: видеокарта ASUS DG1 отстала от популярной AMD Radeon HD 7850

02 апреля 2021, 16:09




В базе данных BaseMark появились результаты теста видеокарты ASUS DG1. Это первый публичный тест кастомной настольной видеокарты на базе Intel Xe-LP, которую часто называют также Iris Xe. Результаты тестов оказались не слишком обнадеживающими. Видеокарта отстала даже от популярной ныне модели AMD Radeon HD 7850.

BaseMark: видеокарта ASUS DG1 отстала от популярной AMD Radeon HD 7850


Intel анонсировала Iris Xe в январе 2021 года. Но тогда была представлена модель Intel DG1 Software Development Vehicle. Было заявлено, что это ранний прототип карты Iris Xe, которая будет предоставлена независимым разработчикам ПО по всему миру. Модели Intel DG1 Software Development Vehicle и Iris Xe - это совершенно разные продукты. Главное отличие состоит в том, что у первой на борту имеется 96 вычислительных модулей (EU), тогда как вторая является ее «урезанным» вариантов и оснащена 80 EU.

BaseMark: видеокарта ASUS DG1 отстала от популярной AMD Radeon HD 7850


Графическая карта ASUS DG1-4GB (Iris Xe) относится к начальному уровню и использует пассивное охлаждение. Она имеет 4 Гбайт буферной памяти LPDDR4-4266. Ее конструкция занимает один слот, на карте установлены три дисплейных выхода.

Данные испытаний новой карты появились в разделе синтетических тестов BaseMark. Видеокарта была установлена на материнской плате ASUS PRIME H410M.

BaseMark: видеокарта ASUS DG1 отстала от популярной AMD Radeon HD 7850


В тестах Vulkan High и Vulkan Medium видеокарта ASUS DG1 набрала 1267 и 17 289 баллов, соответственно. Для сравнения популярная ныне видеокарта AMD Radeon HD 7850 набирает 17 349 баллов на том же API и ОС. Видно, что ASUS DG1 немного уступила «эталону», который уже давно не входит в число наиболее производительных видеокарт.

Пользователь под ником APISAK, который обнаружил запись в базе данных тестов BaseMark, сравнил новинку с видеокартой Radeon RX 550. Последняя имеет более современную архитектуру Polaris.

BaseMark: видеокарта ASUS DG1 отстала от популярной AMD Radeon HD 7850


Пока нет официальной информации от Intel о ее намерениях по продвижению графического процессора DG1 на другие платформы. Известно, что Intel работает над новым семейством DG2, которое разрабатывается с учетом игрового применения и использует игровую архитектуру Xe-HPG. Дата анонса новой серии DG2 также неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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