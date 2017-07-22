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Слухи о будущих моноблоках iMac просочились в сеть

02 апреля 2021, 17:46




Подробности об устройстве и дизайне будущих моноблоков iMac просочились в сеть. Информацию передал популярный поставщик слухов под ником LeaksApplePro.

Он отметил, что поклонники Apple, которые с нетерпением готовятся к выходу новых настольных моноблоков Apple Silicon iMac, могут не сомневаться, что их ждет хороший подарок. Новая модель будет оснащена чипсетом M1 с 12-ядерный вычислительным блоком и 16-ядерным графическим модулем.

По слухам Apple планирует оснастить их дисплеями двух размеров: с диагональю 23 дюйма (модель J456) и 31,5 дюйма (модель J457).

Подробности о будущих моноблоках iMac просочились в паблик


Для пользователей iMac эти изменения будут существенными. Многие из них настолько привыкли к нынешним размерам дисплея, что считают, что так было всегда. А это не совсем так. Первые моноблоки iMac G4, относившиеся ко второму поколению настольных компьютеров Apple, поставлялись с 2002 года с ЖК-дисплеями трех размеров: 15, 17 и 20 дюймов. Третье поколение iMac G5 уже имело размеры, близкие к нынешним: 17 и 20 дюймов. Переход на ныне используемые размеры 21,5 и 27 дюймов состоялся в 2012 году. С тех пор ничего не менялось.

У нового моноблока iMac переработана система охлаждения. Пока нет информации, как это отразилось на дизайне. Неизвестно и то, станет ли новая модель толще или тоньше. Зато прекрасно понятно, что из-за большого внимания к новизне будущего iMac купертиновцы непременно постараются сделать дизайн моноблока намного более изящным.

Подробности о будущих моноблоках iMac просочились в паблик


О вариантах оснащения процессорами будущих моделей Apple Silicon iMac пока нет четкой определенности. Упоминается как чипсет M2, так и платформа A14T на базе 5-нм технологии TSMC. В то же время большинство обсуждений идет вокруг чипсета M1 с 12 вычислительными ядрами, из которых восемь будут ориентированы на производительность.

Подробности о будущих моноблоках iMac просочились в паблик


Недавно появились слухи, что Apple разместила в TSMC заказ на поставку полупроводниковых пластин по 4-нм технормам. Поставки должны начаться уже в 4 квартале 2021 года. Эти заготовки станут основой для выпуска новых процессоров Apple для iMac. Но, похоже, что это относится к моделям более отдаленного будущего.

Сообщается также о выпуске улучшенных моделей клавиатуры Magic Keyboard и мыши Magic Mouse. Будет улучшена их эргономика, изменится выбор места расположения порта. Ходят также слухи, что ведется разработка Magic Trackpad, но пока дополнительных подробностей об этом нет.

Пользователь LeaksApplePro также сообщил, что новые модели Apple Silicon iMac появятся в продаже в цветах Silver («серебряный»), Space Grey («небесно-серый»), Green («зеленый»), Sky Blue («небесно-голубой») и Rose Gold («розовое золото»).



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