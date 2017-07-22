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Новый SSD-накопитель PNY CS3140 поддерживает протокол NVMe Gen4

02 апреля 2021, 18:48




Компания PNY выпустила твердотельный накопитель XLR8 CS3140 с поддержкой протокола NVMe Gen4. Изделие выпускается в форм-факторе M.2 2280 и имеет емкость 1 или 2 Тбайт.

Главное достоинство нового продукта - существенный рост скорости передачи данных. Это достигается за счет поддержки нового протокола NVMe Gen4, под который выделяются четыре линии передачи (x4).

Компания PNY выпустила SSD-накопитель CS3140 с поддержкой протокола NVMe Gen4


По данным производителя, скорость последовательного чтения новой модели CS3140 доходит до 7500 Мбайт/с, скорость записи - до 6850 Мбайт/с. Благодаря росту пропускной способности новые накопители имеют явное преимущество перед SSD-накопителями на базе SATA и NVMe Gen 3.

Компания PNY выпустила SSD-накопитель CS3140 с поддержкой протокола NVMe Gen4


Высокая производительность - не единственное преимущество модели CS3140. В их производстве применяются полупроводники, изготовленные по 12-нм техпроцессу. Благодаря этому новые модули отличаются более высокой энергоэффективностью, а пользователь получает не только более высокую производительность, но и значительно меньшее тепловыделение. В результате, настольные компьютеры будут работать быстрее, а ноутбуки - дольше.

Компания PNY выпустила SSD-накопитель CS3140 с поддержкой протокола NVMe Gen4


Накопители CS3140 выпускаются в двух версиях: обычная модель и с радиатором. Обычная модель предназначена для установки в ноутбуках и настольных ПК, где есть ограничения на свободное пространство. Если таких ограничений нет, то выбор можно сделать в пользу модели с 45-граммовым экструдированным алюминиевым радиатором. Радиатор имеет восемь вертикальных ребер, которые создают большую площадь для рассеивания и оптимизируют воздушный поток.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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