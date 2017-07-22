Компания PNY выпустила твердотельный накопитель XLR8 CS3140 с поддержкой протокола NVMe Gen4. Изделие выпускается в форм-факторе M.2 2280 и имеет емкость 1 или 2 Тбайт.
Главное достоинство нового продукта - существенный рост скорости передачи данных. Это достигается за счет поддержки нового протокола NVMe Gen4, под который выделяются четыре линии передачи (x4).
По данным производителя, скорость последовательного чтения новой модели CS3140 доходит до 7500 Мбайт/с, скорость записи - до 6850 Мбайт/с. Благодаря росту пропускной способности новые накопители имеют явное преимущество перед SSD-накопителями на базе SATA и NVMe Gen 3.
Высокая производительность - не единственное преимущество модели CS3140. В их производстве применяются полупроводники, изготовленные по 12-нм техпроцессу. Благодаря этому новые модули отличаются более высокой энергоэффективностью, а пользователь получает не только более высокую производительность, но и значительно меньшее тепловыделение. В результате, настольные компьютеры будут работать быстрее, а ноутбуки - дольше.
Накопители CS3140 выпускаются в двух версиях: обычная модель и с радиатором. Обычная модель предназначена для установки в ноутбуках и настольных ПК, где есть ограничения на свободное пространство. Если таких ограничений нет, то выбор можно сделать в пользу модели с 45-граммовым экструдированным алюминиевым радиатором. Радиатор имеет восемь вертикальных ребер, которые создают большую площадь для рассеивания и оптимизируют воздушный поток.