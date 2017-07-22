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Устройства Lyve Mobile Shuttle/Array позволяют пользоваться бэкапом Seagate Lyve Data Transfer Services

02 апреля 2021, 20:47




Компания Seagate Technology объявила о глобальном запуске новой услуги Lyve Data Transfer Services для простого и безопасного массового хранения и переноса данных с периферии в центральное корпоративное хранилище и облако. Поддерживаются частные, общедоступные и гибридные облака. Для реализации услуг необходимо использование аппаратных устройств Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array.

Устройства Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array помогают подключить новые услуги бэкапа Seagate Lyve Data Transfer Services


Приобретение подписки на услуги Lyve Data Transfer Services уже доступно для Европы и США. Оно осуществляются онлайн. Подписка предоставляется по запросу с оплатой только по факту непосредственного использования с учетом реальных объемов переданных данных, разъяснили в Seagate.

Компания Seagate объясняет интерес к новому решению результатами исследования, проведенного совместно с IDC. В этом опросе приняли участие представители свыше тысячи предприятий. Более половины респондентов подтвердили, что им приходится переносить корпоративные данные с постоянной периодичностью - каждый день, неделю или месяц. В среднем за одну операцию приходится переносить 473 Тбайт данных. Данные часто необходимо перемещать между разными системами хранения: конечными точками, периферией и облаком.

Устройства Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array помогают подключить новые услуги бэкапа Seagate Lyve Data Transfer Services


Как отмечает Seagate, огромное значение имеет скорость переноса. Чем быстрее данные поступают с периферии в «центр» (облако), тем быстрее компания может начать их анализ и применять результаты в своей бизнес-деятельности.

Устройства Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array помогают подключить новые услуги бэкапа Seagate Lyve Data Transfer Services


Для реализации услуг Seagate Lyve Data Transfer Services компания предлагает модульное оборудование Lyve Mobile. Это специальная разработка, которая была осуществлена с учетом простого и безопасного массового хранения и переноса данных с периферии. Технология реализована на аппаратном уровне и допускает масштабирование.

Отмечается, что новые продукты Seagate Lyve Mobile легко интегрируются с частными и общедоступными облачными решениями и ЦОД.

Seagate отметила, что в настоящий момент услуги Lyve Data Transfer недоступны на территории Российской Федерации. Возможно, на виртуальной конференции Seagate Datasphere 2021 появится новая информация.

Устройства Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array помогают подключить новые услуги бэкапа Seagate Lyve Data Transfer Services




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