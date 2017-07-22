Компания Seagate Technology объявила о глобальном запуске новой услуги Lyve Data Transfer Services для простого и безопасного массового хранения и переноса данных с периферии в центральное корпоративное хранилище и облако. Поддерживаются частные, общедоступные и гибридные облака. Для реализации услуг необходимо использование аппаратных устройств Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array.
Приобретение подписки на услуги Lyve Data Transfer Services уже доступно для Европы и США. Оно осуществляются онлайн. Подписка предоставляется по запросу с оплатой только по факту непосредственного использования с учетом реальных объемов переданных данных, разъяснили в Seagate.
Компания Seagate объясняет интерес к новому решению результатами исследования, проведенного совместно с IDC. В этом опросе приняли участие представители свыше тысячи предприятий. Более половины респондентов подтвердили, что им приходится переносить корпоративные данные с постоянной периодичностью - каждый день, неделю или месяц. В среднем за одну операцию приходится переносить 473 Тбайт данных. Данные часто необходимо перемещать между разными системами хранения: конечными точками, периферией и облаком.
Как отмечает Seagate, огромное значение имеет скорость переноса. Чем быстрее данные поступают с периферии в «центр» (облако), тем быстрее компания может начать их анализ и применять результаты в своей бизнес-деятельности.
Для реализации услуг Seagate Lyve Data Transfer Services компания предлагает модульное оборудование Lyve Mobile. Это специальная разработка, которая была осуществлена с учетом простого и безопасного массового хранения и переноса данных с периферии. Технология реализована на аппаратном уровне и допускает масштабирование.
Отмечается, что новые продукты Seagate Lyve Mobile легко интегрируются с частными и общедоступными облачными решениями и ЦОД.
Seagate отметила, что в настоящий момент услуги Lyve Data Transfer недоступны на территории Российской Федерации. Возможно, на виртуальной конференции Seagate Datasphere 2021 появится новая информация.