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4,7-дюймовый iPhone SE выпуска 2022 года не будет заметно отличаться от нынешней модели

02 апреля 2021, 21:33




Следующая версия смартфона iPhone SE, сообщает аналитик Росс Янг, будет иметь тот же 4,7-дюймовый Retina-дисплей, которым оснащается iPhone 8 и нынешняя модель iPhone SE. Новая модель появится в 2022 году. Сроки ее запуска уже внесены в планы Apple.

4,7-дюймовый iPhone SE выпуска 2022 года не будет заметно отличаться от нынешней модели


Ранее выпущенная, текущая модель iPhone SE была также создана по образцу iPhone 8. Она оснащена 4,7-дюймовым Retina-дисплеем.

Некоторое время назад ходили слухи, что Apple начала разработку более совершенной модели iPhone SE Plus, а ее выпуск намечен на 2021 год. Однако в марте этого года известный аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что нового iPhone SE не следует ждать раньше 2022 года. Обычно он не ошибается в своих прогнозах.

4,7-дюймовый iPhone SE выпуска 2022 года не будет заметно отличаться от нынешней модели


Аналитик Росс Янг также подтвердил, что в линейке iPhone SE не ожидается обновлений в 2021 году. В то же время он заявил, что должна произойти небольшая модернизация в 2022 году, видимо, имея в виду выпуск модели с тем же экраном. На 2023 год намечены более радикальные изменения в линейке iPhone SE, в том числе в ее дизайне.



Сообщается, что Apple приступила к разработке 6,1-дюймовой версии iPhone SE. Ее дизайн будет предусматривать размещение на экране круглого «отверстия» под селфи-камеру. Использовать дизайн в виде селфи-выемки «под Samsung» не планируется.

4,7-дюймовый iPhone SE выпуска 2022 года не будет заметно отличаться от нынешней модели


По слухам, Apple планирует добавить вариант выемки для размещения селфи-камеры на свои флагманские модели 2022 года. Если так и произойдет, то после анонса новых моделей iPhone 14 с таким измененным дизайном год спустя можно будет ожидать перехода на новый дизайн и для модели iPhone SE.

Большое внимание выбору выемки взамен отверстия объясняется тем, что она позволяет значительно увеличить визуальную доступную площадь дисплея, не переходя на другие технологии размещения селфи-камеры.

4,7-дюймовый iPhone SE выпуска 2022 года не будет заметно отличаться от нынешней модели


Хотя новый iPhone SE выйдет с минимальными изменениями в 2022 году, предположительно, в него заложены еще и ряд других важных изменений, помимо дизайна. Ожидается, что внутри будет установлен новый чипсет с поддержкой сетей 5G. В то же время, со слов Янга, поддержка 5G будет ограничена частотами sub 6 ГГц. Такой смартфон будет иметь ограничения для получения высококачественного контента в сети 5G, а также при работу с новыми корпоративными мобильными приложениями.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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