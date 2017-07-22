После многочисленных слухов LG официально сообщила о закрытии подразделения LG Mobile, занимающегося выпуском смартфонов. Это окончательно решение было принято после получения одобрения совета директоров компании.
Сообщается, что LG выходит из «чрезмерно высококонкурентного сектора» по выпуску мобильных телефонов. Это должно позволить компании сосредоточить свои ресурсы на других направлениях роста: выпуск компонентов для электромобилей, развитие подключаемых устройств, создание продуктов для умного дома, робототехника, искусственный интеллект, решения и продукты для бизнеса, платформы и сервисные услуги.
Ранее сообщалось, что LG предпринимала попытки возрождения бизнеса по производству смартфонов под эгидой внешней компании, вела переговоры о продаже подразделения с группой компаний Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии, но эти переговоры оказались безрезультатны. В сложившихся условиях проект будет закрыт.
Мобильное подразделение LG постоянно сообщало об убытках. В течение последних 5 лет они составили примерно 4,5 миллиарда долларов.
LG заявила, что продолжит продавать имеющиеся запасы смартфонов, но производство новых телефонов теперь остановлено. LG подтвердила, что будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов ранее выпущенных моделей в течение определенного периода времени; сроки оказания технической поддержки будут зависеть от региона. Компания сохранит деловые связи и продолжит сотрудничество с поставщиками и деловыми партнерами и будет осуществлять его на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов.
Отмечается, что LG намерена широко использовать накопленный опыт и продолжит разработку технологий, связанных с мобильностью. В частности, упоминается развитие технологий для сетей 6G. LG добавила, что созданные ранее в рамках проводившихся исследований технологии также будут сохранены и найдут применение в существующих и будущих продуктах LG.
Ожидается, что полное закрытие бизнеса по выпуску смартфонов LG будет завершено к 31 июля 2021 года.
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