На этой неделе Lenovo должна анонсировать новый игровойсмартфон Lenovo Legion 2 Pro. Многие ждут от него значительных обновлений. Lenovo подтверждает прогнозы, публикуя все больше тизеров о будущем устройстве.
По сведениям с официального аккаунта Legion Gaming Phone в социальной сети Weibo, у смартфона Legion 2 Pro появится фронтальная селфи-камера с разрешением 44 Мп. Фактически речь идет о двухкратном росте разрешения по сравнению с предшественниками (Legion Duel / Legion Pro). На более ранних моделях устанавливалась 20-мегапиксельная камера.
Компания Lenovo приложила к посту рекламный тизер. Благодаря нему, теперь известно, что конструкционное исполнение селфи-камеры останется похожим на то, как было сделано у прошлогодней модели. Камера будет выдвигаться с бокового торца за счет электропривода.
Отмечается, что новый игровой телефон Lenovo окажется не единственным гаджетом с 44-мегапиксельной фронтальной камерой. С аналогичной камерой выпущены уже модели Vivo S9 и ZTE S30 Pro. Но эти смартфоны не относятся к числу игровых, тогда как у большинства производителей игровых смартфонов принято не уделять значительного внимания качеству оптики. Поэтому на общем фоне Legion 2 Pro смотрится оригинальным и инновационным решением.
В другом тизере производитель показал, что смартфон будет оснащен 64-мегапиксельным основным сенсором. Датчик имеет размер 1/1,32 дюйма и поддерживает съемку видео 4K при частоте 120 кадр/сек и 8K при 30 кадр/сек.
Ожидаемо, что геймерский аппарат будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 888, охлаждением которого займутся сразу две встроенные под крышку турбины. Компания Lenovo позиционирует Legion 2 Pro как первое в мире устройство с технологией супержидкостного охлаждения с двумя турбовентиляторами и встроенной системой отвода тепла. Это гарантирует отсутствие нагрева при интенсивном использовании аппарата.
Кроме того, компания сообщила, что смартфон оснащён огромным 6,92-дюймовым E4 AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и «чудовищно высокой» частотой дискретизации касания 720 Гц. Новая дисплейная панель представляет собой эксклюзивную разработку Samsung. Генеральный директор Lenovo Чэнь Цзинь (Chen Jin) обещал отсутствие вырезов и «отверстий» и сдержал свое слово. Об этом говорит выбор выдвижной конструкции селфи-камеры.
Среди других слухов: объем оперативной памяти смартфона доходит до 16 Гбайт, основной - до 512 Гбайт. Емкость аккумулятора возрастет с 5000 мАч до 5500 мАч. Остается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, хотя алгоритм зарядки будет обновлен. Lenovo обещает сохранение до 85% первоначальной емкости после 1200 циклов зарядки.
Анонс Legion 2 Pro должен состояться 8 апреля в Китае.
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