В кабинете разработчика Google Play Developers Console, где разработчикам софта для мобильных устройств предоставляется разнообразная информация по моделям смартфонов, появились сведения о новом смартфоне Samsung Galaxy Quantum 2, а также его изображение.
Из полученной информации стало понятно, что Galaxy Quantum 2 разрабатывается на базе еще не выпущенной модели Galaxy A82. О ней известно, что она находится в текущей разработке Samsung как модель «Galaxy A82» (SM-A826S) из линейки средней ценовой категории Series A.
Новый смартфон Samsung Galaxy Quantum 2 получит AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). В его оснащение входят чипсет Snapdragon 855+, 6 Гбайт оперативной памяти и ОС Android 11.
Многие помнят, что у предыдущей модели Galaxy A80 была уникальная поворотная камера, которую Samsung добавила специально для нынешней эры Live-трансляций. По оценкам дизайнеров Samsung, новая эра требует иного подхода к созданию контента. Поэтому они оснастили Galaxy A80 такой поворотной тройной камерой, которая позволяет делать качественные фото не только в режиме основной камеры, но и в режиме селфи. К удивлению многих, в спецификации модели A82 эта камера не значится. Ее также не видно и у Galaxy Quantum 2.
Galaxy A80
Согласно листингу, Galaxy Quantum 2 работает на чипсете Snapdragon 855+ с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2,96 ГГц.
Напомним, что появление «необычного» слова Quantum не так уж удивительно. Год назад Samsung выпустила модель Galaxy A Quantum, которая оснащалась квантовым генератором случайных чисел (Quantum Random Number Generator, QRNG). Разработку этого квантового модуля вела швейцарская компания ID Quantique. Используя квантовые технологии шифрования, чип QRNG генерирует случайные числа, создавая непредсказуемые ключи повышенной надежности. Эта функция должна повышать безопасность мобильного общения с использованием смартфона. По всей видимости, Samsung решила сохранить эту технологию и в 2021 году.
Прошлогодний Galaxy A Quantum создавался на базе модели Galaxy A71 5G и использовал чипсет Exynos 980. Похоже, на этот раз Samsung собирается выпустить модель со старым чипсетом Snapdragon 855+ и отдельным модемом X50 5G.
Ранее ходили слухи, что в телефоне будет установлен 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 для основной задней камеры. В Bluetooth SIG указывалось, что имеется поддержка Bluetooth 5.0.
Samsung Galaxy A82 / Galaxy A Quantum 2 ожидается во втором или третьем квартале 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".