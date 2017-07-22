Не так давно компания NVIDIA анонсировала выпуск новой серии ускорителей CMP (Crypto Mining Processor), предназначенных исключительно для майнинга. Их невозможно использовать как обычные видеокарты в силу отсутствия разъема для видеовыхода. NVIDIA сделала также заявление, что новые майнинг-карты появятся в продаже уже в первом квартале 2021 года.
Первый квартал закончился, а сообщений о поставках и продажах CMP не так много. Пока известно только о выпуске двух майнинг-карт компаниями Palit и Gigabyte.
Эксперты уже стали высказывать опасения, что планы поставок нарушены, а производство по каким-то причинам задерживается. Другое возможное объяснение - производственные партнеры NVIDIA стараются избегать публичной рекламы выпуска новых карт. Возможная причина, почему производители (AIB) столь неохотно делятся новостями о выпуске карт серии CMP, может заключаться в том, что значительная (если ни вся) часть продукции «расходится по предварительным заказам».
Косвенным подтверждением «вынужденного молчания» является то, что основными потенциальными покупателями ускорителей, скорее всего, выступают китайские майнеры. Ранее сообщалось, что почти 65% мировой потребности в электроэнергии для майнинга приходится именно на Китай. Точнее, даже не весь Китай, а его отдельный регион - Внутреннюю Монголию.
В то же время известно, что ранее в этом году был введен запрет на установку майнинг-ферм в некоторых регионах Китая. Предполагалось, что с их помощью граждане получают сверхвысокую прибыль, в том числе благодаря очень дешевой электроэнергии. В этих регионах был установлен запрет на любые операции по майнингу криптовалют. В результате власти потребовали закрыть все существующие майнинг-фермы.
Теперь пришла новая информация, согласно которой таможня Гонконга конфисковала партию из 300 карт NVIDIA CMP, предназначенных для майнинга. Об этом сообщил местный сайт MyDrivers. Однако сайт не указал, по какой причине были конфискованы карты. Было ли это связано с региональным запретом на майнинг в Китае или нет, неизвестно.
Серия NVIDIA CMP охватывает четыре видеокарты CMP HX и еще одну, пока не объявленную модель. 30HX - это модель начального уровня, основанная на GeForce GTX 1660 SUPER. Эти карты практически идентичны и содержат на борту графический процессор TU116 с 1408 ядрами CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6. Основное отличие этих карт между собой заключается в отсутствии видеовыхода у CMP-карт.
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