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Transcend выпустил накопитель JetFlash 930C с двойным разъёмом USB Type-A/C

05 апреля 2021, 15:10




Тайваньская компания Transcend Information объявила о выпуске флеш-накопителя JetFlash 930C, оснащённого сразу двумя разъёмами - USB Type-A и USB Type-C. Такое решение обеспечивает универсальность в эксплуатации. Благодаря ему пользователи могут беспрепятственно обмениваться файлами между современными устройствами: компьютерами, ноутбуками, планшетами и смартфонами.

Помимо удобства при переносе файлов гаджет обеспечивает еще и высокую скорость передачи данных. Она может достигать 420 Мбайт/с при чтении и 400 Мбайт/с при записи. Это обеспечивается за счет интерфейса USB 3.2 Gen 1.

Transcend выпустил USB-накопитель JetFlash 930C


Новый накопитель Transcend JetFlash 930C поставляется в нескольких вариантах емкости: 128, 256 и 512 Гбайт. На все модели распространяется пятилетняя ограниченная гарантия производителя.

При разработке накопителя было принято решение использовать флеш-память 3D NAND. Срок ее службы в 10 раз выше, чем у обычных устройств. Металлический алюминиевый корпус обеспечивает дополнительную защиту хранилища от возможной потери данных. Чтобы устройство выглядело элегантно, оно покрыто гладкой текстурой и имеет золотистый цвет, который придает эффект эксклюзивности.

Для управления данными можно использовать утилиту Transcend Elite. Оно предоставляет функции шифрования и восстановления, позволяет осуществлять резервное копирование, в том числе в облако.

Для восстановления данных и управления накопителями Transcend пригодится вторая утилита, входящая в комплект поставки - RecoveRx. Она позволяет обнаруживать следы ранее удаленных фотографий, документов, музыки и видео, чтобы помочь в их восстановлении.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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