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Первый 5-нм чипсет Google GS101 появится в смартфоне Pixel 6 уже этой осенью

05 апреля 2021, 16:57




Еще в прошлом году ходили слухи, что компания Google может отказаться от использования чипсетов Qualcomm Snapdragon в своих смартфонах Google Pixel и перейти на собственные чипы. Позднее появилась информация, что Google заключила партнерское соглашение с Samsung для совместной разработки нового высокопроизводительного чипсета для смартфонов Pixel.

Информация продолжает поступать. Согласно последним данным, новая SoC уже разработана и может появиться в составе пока не анонсированного смартфона Pixel 6.

Первый 5-нм чипсет Google GS101 появится в смартфоне Pixel 6 уже этой осенью

Google Pixel 5 5G


Новый Google Pixel 6 получит чипсет Google GS101 (кодовое название «Whitechapel»). Он был разработан совместно с подразделением SLSI Samsung Semiconductor и изготовлен по 5-нм техпроцессу Samsung LPE (Low Power Early).

Это новый техпроцесс. Его внедрение было осуществлено осенью прошлого года, когда Samsung перешла с прежнего процесса 7-нм LPP (Low Power Performance). Новый техпроцесс совместим с предыдущим и отличается от него только некоторыми новшествами, а именно использованием технологии Smart Difusion Break, гибким размещением контактов и пр.

Первый 5-нм чипсет Google GS101 появится в смартфоне Pixel 6 уже этой осенью


Отдельно появилась публикация на сайте XDA Developers, где сообщается, что первый мобильный чипсет Google состоит их трех процессорных групп, тензорного модуля TPU (Tensor Processing Unit) и интегрированного чипа безопасности, имеющего кодовое обозначение «Dauntless» (аналогичный Titan M). Ранее высказывались предположения, что новый чипсет Google будет построен на двух процессорных ядрах Cortex-A78, двух ядрах Cortex-A76 и четырех ядрах Cortex-A55. На борту чипсета эксперты ожидают увидеть также стандартный 20-ядерный графический процессорных блок ARM Mali.

Исследователи XDA Developers утверждают, что новый чипсет Google имеет ряд общих особенностей с Samsung Exynos, включая его программные компоненты.

В тоже время Google может внести свои изменения. Предположительно, она может заменить такие компоненты, как ISP и NPU, на собственные разработки. ISP представляет собой аппаратный набор средств для обработки изображений; NPU служит для реализации нейросетевых вычислений.

В коллекции смартфонов серии Pixel 6, которые носят кодовое наименование Slider, эксперты ожидают увидеть две модели - Raven и Oriole. Это тоже их кодовые наименования, которые в публичном пространстве будут называться Pixel 6 и Pixel 6 XL. Их официальный анонс может состояться в третьем квартале 2021 года.



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