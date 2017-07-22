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Утечка чертежей iPhone 13 Pro раскрыла дизайн смартфона

05 апреля 2021, 19:01




На японском сайте Mac Otakara появились первые «объемные» изображения макета будущего смартфона iPhone 13 Pro. Они показаны на фоне нынешней модели iPhone 12 Pro, что позволяет сравнить наглядно размеры и увидеть разницу в размещении отдельных элементов смартфона в его верхней части.

Источником макетного образца iPhone 13 Pro послужили, как предполагается, реальные чертежи, попавшие в распоряжение поклонников iPhone. По ним удалось восстановить элементы дизайна верхней части смартфона и сделали эскизный 3D-макет.

Утечка чертежей iPhone 13 Pro помогла восстановить вид верхней части будущего смартфона


Первое, что бросается в глаза на макете - это изменения в размерах выемки. Она традиционно расположена у верхней кромки смартфона, но имеет не каплевидную, как у Samsung, форму, а традиционно вытянутую. Длина выемки заметно уменьшались по сравнению с предшественником.

На сайте Mac Otakara опубликованы конкретные размеры выемки будущего iPhone 13 Pro. Размер выемки на макете iPhone 2021 Pro имеет высоту 5,35 мм (у iPhone 12 Pro было 5,30 мм) и ширину 26,80 мм (у iPhone 12 Pro было 34,83 мм). По реальным размерам можно наглядно оценить, насколько выемка стала меньше по ширине и немного больше по высоте.

На фотографии также хорошо видно, что ширина корпуса осталась прежней. По слухам, не изменилась также и диагональ - 6,1 дюйма. В то же время видно, что сетка динамика и передняя камера переместились. Фронтальная камера смартфона сместилась в левую часть выемки, тогда как раньше она размещалась в правой части.

Утечка чертежей iPhone 13 Pro помогла восстановить вид верхней части будущего смартфона


Слухи о том, что размеры выемки уменьшатся, ходили еще с момента выпуска iPhone X, т.е. с 2017 года. Ходят предположения, что Apple, возможно, постарается уменьшить площадь выемки за счет оптимизации места размещения динамика и перемещения передней камеры. Но является ли показанный дизайн окончательным или только рабочей версией, неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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