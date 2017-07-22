Как сообщает популярный пользователь китайской социальной сети Weibo, компания Vivo Communication Technology готовится к выпуску новой розничной модели смартфона серии vivo NEX. Ее анонс должен состояться во втором полугодии 2021 года. Модель получит наименование «vivo NEX 5». Со слов ньюсмейкера, она будет «впечатляющей».
Интерес к китайским новинкам существенно вырос в последнее время. Это объясняется тем, что под воздействием усиливающегося давления со стороны США и попытками затормозить быстрое развитие китайский инноваций на рынке смартфонов в реальности привело к противоположному эффекту. По мнению экспертов, в последнее время китайские производители смартфонов активно ускорили внедрение своих инноваций.
vivo NEX 3S 5G
В этой связи интерес к компании vivo особый. За последнее время она предложила как минимум две новые инновационные идеи, а именно: использование выдвигающейся камеры и применение технологии встроенного подэкранного размещения датчика отпечатков пальцев.
Обе функции сначала дебютировали на концептуальном смартфоне vivo APEX, который компания представила год назад в феврале 2020 года в Пекине. Ее модель vivo APEX 2020, была отнесена к третьему поколению смартфонов. Концептуальная модель APEX 2020 имела безграничный экран FullView и выделялась очень большим углом изгиба боковых граней, который составлял 120°. Модель демонстрировала непрерывный оптический зум и балансную стабилизацию камеры.
Благодаря «безграничному» дисплею FullView с углом изгиба боковых граней 120°, компания показала, как можно стереть привычные грани и рамки у смартфонов. За счет встроенной подэкранной (In-Display) камере и беспроводной зарядке vivo Wireless Super FlashCharge 60W был создан новый дизайн корпуса, который получил название Super Unibody. Его принципиальное отличие: он не имеет ни кнопок, ни отверстий.
APEX 2020
Кроме того, vivo успешно интегрировал балансную стабилизацию в основную камеру смартфона. Она позволяет осуществлять многократный (в 5-7,5 раз) непрерывный оптический зум, делая его настройку очень интуитивной.
Производитель назвал свою концептуальную модель APEX 2020 «революционным манифестом для исследования возможностей и футуристического дизайна смартфонов». Компания обещала приступить к постепенной реализации своих концептуальных решений в моделях серии vivo NEX для розничного рынка.
APEX 2020
В марте 2020 года появился смартфон серии vivo NEX под названием vivo NEX 3S 5G. Он оснащался чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, основной памятью типа UFS 3.1, поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.1. Видно, что особой новизны в нем не было. Но рынок и не ждал новинок, потому что тогда прошло совсем мало времени с анонса APEX 2020.
Теперь, спустя год после выпуска предыдущей модели серии NEX, стали появляться слухи о предстоящем выпуске преемника. Многие вспомнили про обещанные «футуристические» технологии и решения.
Как сообщает популярный в Китае блогер Weibo, следующая модель vivo NEX будет оснащена подэкранной камерой, встроенной в дисплейную панель LG Display. Как и серия vivo X60, новый смартфон vivo NEX будет радовать «настоящей оптикой Zeiss». Он будет поддерживать фирменный протокол зарядки Super FlashCharge мощностью 120 Вт и фирменный, еще не анонсированный, протокол беспроводной зарядки мощностью 60 Вт. Кроме того, смартфон vivo NEXT будет сертифицирован по стандарту IP68 на пыле- и водонепроницаемость.
Пока это только слухи, но рынок ждет объявленных инноваций vivo.
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