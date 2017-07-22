Как стало известно, китайская компания OPPO представила в последнее время несколько новых концепций для мобильных устройств, в том числе для смартфонов. Каждая из них отличается своим уникальным дизайном. Эти продукты стали результатом проводимых в настоящее время исследовательских работ, связанных с расширением многообразия форм-факторов мобильных устройств.
О новой разработке OPPO стало известно благодаря тому, что была подана заявка на получение патента. OPPO получил патент под номером CN112470452A «Мобильные терминалы и хосты». Представленное в патенте мобильное устройство является разъемным и напоминает по своему принципу работы ноутбук Microsoft Surface Book.
В аннотации к патенту указано, что устройство состоит из корпуса, по краю которого проложена «канавка». Она позволяет удерживать соединение со съемным дисплеем. Устройство состоит из двух частей: нижняя часть является основанием, верхняя часть - съемным дисплеем.
Запатентованное принцип напоминает ноутбук Microsoft Surface Book - одну из наиболее уникальных разработок Microsoft. Surface Book практически не имеет на рынке реальных конкурентов и создавался как флагман линейки Surface в ответ на популярную модель Apple MacBook Pro. Компания Microsoft стремилась подчеркнуть в этой разработке достоинства ноутбука как мощного, полнофункционального, мобильного устройства, которое может быть оснащено не только клавиатурой, но и высококачественным сенсорным экраном и стилусом.
Если Microsoft Surface Book работает на Windows, MacBook Pro на macOS, то устройств аналогичного класса на Android все еще нет. Возможно, интерес OPPO к получению патента на устройство подобного типа объясняется этим.
OPPO подала заявку на раскладывающееся устройство в прошлом году. Известно, что в настоящее время OPPO работает также над другими элементами конструкций мобильных устройств, включая складные экраны.
В декабре прошлого года OPPO представила концептуальную конструкцию телефона, разработанную в сотрудничестве с японской дизайн-студией Nendo. Это - слайд-телефон (Slide-Phone), оснащенный тремя дисплеями. Размер дисплея варьируется от 1,5 до 7 дюймов в зависимости от того, как он складывается.
Слайд-телефон (Slide-Phone).
Собирается ли компания OPPO производить ноутбук на базе запатентованной концепции, наращивая продуктовый портфель, не сообщается. По крайней мере очевидно, что OPPO стремится получить в свое владение основные технологии, которые могут найти применение в мобильных устройствах будущего.
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