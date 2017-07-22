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OPPO запатентовала дизайн устройства со съемным дисплеем типа Microsoft Surface Book

05 апреля 2021, 22:59




Как стало известно, китайская компания OPPO представила в последнее время несколько новых концепций для мобильных устройств, в том числе для смартфонов. Каждая из них отличается своим уникальным дизайном. Эти продукты стали результатом проводимых в настоящее время исследовательских работ, связанных с расширением многообразия форм-факторов мобильных устройств.

О новой разработке OPPO стало известно благодаря тому, что была подана заявка на получение патента. OPPO получил патент под номером CN112470452A «Мобильные терминалы и хосты». Представленное в патенте мобильное устройство является разъемным и напоминает по своему принципу работы ноутбук Microsoft Surface Book.

OPPO запатентовала дизайн устройства со съемным дисплеем типа Microsoft Surface Book


В аннотации к патенту указано, что устройство состоит из корпуса, по краю которого проложена «канавка». Она позволяет удерживать соединение со съемным дисплеем. Устройство состоит из двух частей: нижняя часть является основанием, верхняя часть - съемным дисплеем.

Запатентованное принцип напоминает ноутбук Microsoft Surface Book - одну из наиболее уникальных разработок Microsoft. Surface Book практически не имеет на рынке реальных конкурентов и создавался как флагман линейки Surface в ответ на популярную модель Apple MacBook Pro. Компания Microsoft стремилась подчеркнуть в этой разработке достоинства ноутбука как мощного, полнофункционального, мобильного устройства, которое может быть оснащено не только клавиатурой, но и высококачественным сенсорным экраном и стилусом.

Если Microsoft Surface Book работает на Windows, MacBook Pro на macOS, то устройств аналогичного класса на Android все еще нет. Возможно, интерес OPPO к получению патента на устройство подобного типа объясняется этим.

OPPO подала заявку на раскладывающееся устройство в прошлом году. Известно, что в настоящее время OPPO работает также над другими элементами конструкций мобильных устройств, включая складные экраны.

В декабре прошлого года OPPO представила концептуальную конструкцию телефона, разработанную в сотрудничестве с японской дизайн-студией Nendo. Это - слайд-телефон (Slide-Phone), оснащенный тремя дисплеями. Размер дисплея варьируется от 1,5 до 7 дюймов в зависимости от того, как он складывается.

слайд-телефон (Slide-Phone)

Слайд-телефон (Slide-Phone).


Собирается ли компания OPPO производить ноутбук на базе запатентованной концепции, наращивая продуктовый портфель, не сообщается. По крайней мере очевидно, что OPPO стремится получить в свое владение основные технологии, которые могут найти применение в мобильных устройствах будущего.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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