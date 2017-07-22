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Genesis установил новый рекорд Гиннеса по количеству дронов в небе

06 апреля 2021, 09:37




Южнокорейский производитель автомобилей премиум класса Genesis, являющийся суббрендом компании Hyundai Motor, установил новый мировой рекорд, подлежащий регистрации в Книге рекордов Гиннесса в категории «максимальное количество беспилотных летательных аппаратов в небе». Он сумел запустить в небо одновременно 3281 дрон. С их помощью была осуществлена визуализация логотипа компании в ночном небе над Шанхаем. Это красочное шоу дронов состоялось в честь ознаменования выхода компании Genesis на китайский рынок.

Компания Genesis установила рекорд Книги Гиннеса по количеству дронов в небе: 3281 дронов


Показ над Шанхаем, как отметили в прессе, стал четким и ясным заявлением Genesis о том, что компания намерена «подойти к китайскому рынку с энергией, цветом и инновациями, стремясь занять достойное место на крупнейшем автомобильном рынке мира».

Отмечается, что подобные рекламные акции всегда являются результатом очень тщательной организации. Требуется хорошая система планирования шоу и слаженная синхронизация полета дронов, развернутых и управляемых с помощью программного обеспечения. Это напоминает хореографию, каждый дрон должен лететь в строгом соответствии со своей индивидуальной программой, чтобы в итоге сформировать форму без столкновения с другими, рядом летящими дронами.



Среди других рекордсменов по запуску дронов Книга Гиннесса отмечает китайскую компанию Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology: именно ее рекорд был побит компанией Genesis. Прежнее рекордное достижение было связано с запуском 3051 дронов в сентябре 2020 года.

Среди других рекордсменов также называют компанию Intel, которая установила рекорд с запуском 2066 дронов еще до 2020 года.



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