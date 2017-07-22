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Новая серия блоков питания Cougar VTE X2 ARGB предназначена для ярких геймеров

06 апреля 2021, 11:23




Компания Cougar, мировой бренд качественного игрового оборудования и периферии, объявил о выпуске новой линейки блоков питания VTE X2 ARGB среднего уровня. Новые модели предназначены для сборок игровых ПК для киберспорта. Они отличаются не только качественными компонентами, но и привлекут киберспортсменов, которым нравится яркий компьютер с множеством цветов RGB-подсветки.

Блоки питания Cougar VTE X2 ARGB имеют несколько вариантов номинальной мощности: 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт.

Новая серия блоков питания Cougar VTE X2 ARGB предназначена для ярких геймеров


Отличительной особенностью новых моделей стал 120-миллиметровый вентилятор с адресуемой светодиодной RGB-подсветкой. Фирменный стиль создает присутствие на одной из сторон логотипа Cougar с собственной ARGB-подсветкой.

Бренд Cougar был запущен в 2007 году компанией HEC Group - тогда одним из самых крупных в мире производителей ОЕМ корпусов и блоков питания для мировых лидеров компьютерного рынка. Продукция бренда позиционируется в нескольких рыночных сегментах: среднем, выше среднего и топовых. Его наличие в компьютере уже стало признаком высокого класса.

Новые блоки питания оснащены внутренним контроллером для ARGB-управления. На боковой панели расположены кнопка включения и разъем питания. Здесь же находится и кнопка для смены режима предустановки. Для синхронизации подсветки блока питания со всей компьютерной сборкой имеется 3-контактный разъем ARGB.

Новая серия блоков питания Cougar VTE X2 ARGB предназначена для ярких геймеров


Конструкция блока питания предоставляет одну шину питания +12 В. Эффективность соответствует уровню 80 Plus Bronze. Коэффициент преобразования мощности составляет 99%. Это обеспечивается применением при сборке японских конденсаторов, особой схемой преобразования тока DC-to-DC, а также наличием всего набора распространенных методов электрической защиты.

Все три модели комплектуются одним 4+4-контактным коннектором EPS. Модели мощностью 550 и 650 Вт также оснащаются двумя 6+2-контактными коннекторами PCIe, а модель 750 Вт предлагает четыре таких коннектора. Модель мощностью 550 Вт оснащена пятью коннекторами питания SATA, у остальных моделей их насчитывается восемь штук.

Цена блоков питания не раскрыта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W. Блоки питания Super Flower серии Leadex Platinum -- долгожители рынка. Они появились на прилавках ещё в 2013 году, но до сих пор остаются вполне актуальными решениями. Сегодня мы познакомимся с обновленной моделью Leadex Platinum SE 1000W: основным отличием свежей версии «Special Edition» стала переработанная кабельная система. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W".


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