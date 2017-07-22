Компания Cougar, мировой бренд качественного игрового оборудования и периферии, объявил о выпуске новой линейки блоков питания VTE X2 ARGB среднего уровня. Новые модели предназначены для сборок игровых ПК для киберспорта. Они отличаются не только качественными компонентами, но и привлекут киберспортсменов, которым нравится яркий компьютер с множеством цветов RGB-подсветки.
Блоки питания Cougar VTE X2 ARGB имеют несколько вариантов номинальной мощности: 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт.
Отличительной особенностью новых моделей стал 120-миллиметровый вентилятор с адресуемой светодиодной RGB-подсветкой. Фирменный стиль создает присутствие на одной из сторон логотипа Cougar с собственной ARGB-подсветкой.
Бренд Cougar был запущен в 2007 году компанией HEC Group - тогда одним из самых крупных в мире производителей ОЕМ корпусов и блоков питания для мировых лидеров компьютерного рынка. Продукция бренда позиционируется в нескольких рыночных сегментах: среднем, выше среднего и топовых. Его наличие в компьютере уже стало признаком высокого класса.
Новые блоки питания оснащены внутренним контроллером для ARGB-управления. На боковой панели расположены кнопка включения и разъем питания. Здесь же находится и кнопка для смены режима предустановки. Для синхронизации подсветки блока питания со всей компьютерной сборкой имеется 3-контактный разъем ARGB.
Конструкция блока питания предоставляет одну шину питания +12 В. Эффективность соответствует уровню 80 Plus Bronze. Коэффициент преобразования мощности составляет 99%. Это обеспечивается применением при сборке японских конденсаторов, особой схемой преобразования тока DC-to-DC, а также наличием всего набора распространенных методов электрической защиты.
Все три модели комплектуются одним 4+4-контактным коннектором EPS. Модели мощностью 550 и 650 Вт также оснащаются двумя 6+2-контактными коннекторами PCIe, а модель 750 Вт предлагает четыре таких коннектора. Модель мощностью 550 Вт оснащена пятью коннекторами питания SATA, у остальных моделей их насчитывается восемь штук.