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PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК

06 апреля 2021, 14:13




Американская компания PNY анонсировала выпуск новой видеокарты XLR8 GeForce RTX 3060 REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition - третьей геймерской модели на базе графической карты RTX 3060 среднего уровня с индивидуальным дизайном.

Новая модель имеет длину всего 17 см, высоту 12,5 см и ширину ровно 2 слота. Для сравнения обычные видеокарты на базе GeForce RTX 3060 занимают ширину 2,5 слота. Благодаря этой особенности новая карта может использоваться в компактных игровых настольных компьютерах.

PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК


В то же время компактность имеет свои минусы. В частности, она позволяет установить только один 100-миллиметровый вентилятор. Учитывая высокое энергопотребление карты, необходимо обеспечить дополнительное рассеивание тепла. Это происходит за счет установки алюминиевого радиатора с большим количеством ребер. Они позволяют добиться отличной вентилируемости модели.

PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК


Геймерский уклон отражается в размещении на верхнем торце карты фирменного логотипа GeForce RTX со светодиодной RGB-подсветкой.

PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК


Питание карты осуществляется от одного 8-контактного разъема PCIe. Через него можно подводить мощность 170 Вт, что является характерным уровнем для карты NVIDIA, работающей на эталонных тактовых частотах до 1777 МГц в режиме GPU Boost.

По своей производительности новая карта не уступает полноразмерным «геймерским» моделям, например, Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC PRO Revision 2.0.

Для вывода картинки на дисплей имеются три разъема DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Компания предоставляет на видеокарту трехлетнюю гарантию. Ее цена пока не раскрывается.

PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК


PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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