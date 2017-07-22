Американская компания PNY анонсировала выпуск новой видеокарты XLR8 GeForce RTX 3060 REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition - третьей геймерской модели на базе графической карты RTX 3060 среднего уровня с индивидуальным дизайном.
Новая модель имеет длину всего 17 см, высоту 12,5 см и ширину ровно 2 слота. Для сравнения обычные видеокарты на базе GeForce RTX 3060 занимают ширину 2,5 слота. Благодаря этой особенности новая карта может использоваться в компактных игровых настольных компьютерах.
В то же время компактность имеет свои минусы. В частности, она позволяет установить только один 100-миллиметровый вентилятор. Учитывая высокое энергопотребление карты, необходимо обеспечить дополнительное рассеивание тепла. Это происходит за счет установки алюминиевого радиатора с большим количеством ребер. Они позволяют добиться отличной вентилируемости модели.
Геймерский уклон отражается в размещении на верхнем торце карты фирменного логотипа GeForce RTX со светодиодной RGB-подсветкой.
Питание карты осуществляется от одного 8-контактного разъема PCIe. Через него можно подводить мощность 170 Вт, что является характерным уровнем для карты NVIDIA, работающей на эталонных тактовых частотах до 1777 МГц в режиме GPU Boost.
По своей производительности новая карта не уступает полноразмерным «геймерским» моделям, например, Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC PRO Revision 2.0.
Для вывода картинки на дисплей имеются три разъема DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.
Компания предоставляет на видеокарту трехлетнюю гарантию. Ее цена пока не раскрывается.
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