Компания TCL Communication объявила о старте продаж на российском рынке серии смартфонов TCL 10. В новой линейке представлены три модели: TCL 10 Plus (28 990 руб.), TCL 10L (21 990 руб.) и TCL 10 SE (15 990 руб.). Все модели отличаются сбалансированным сочетанием новых технологий, высокой функциональности и элегантного дизайна.
Отличительной особенностью моделей TCL 10 стала технология оптимизации изображения TCL NXTVISION. Она обеспечивает новый уровень комфорта при просмотре мультимедийного контента. Это фирменная фича компании, которая предлагает собственные средства оптимизации, благодаря тому, что TCL сама выпускает дисплейные панели для своих смартфонов.
Технология TCL NXTVISION работает в сочетании с выделенным экранным процессором. За счет этого происходит оптимизация насыщенности передаваемых цветов, повышается качество цветопередачи, четкость и контрастность. Все операции оптимизации выполняются в режиме реального времени.
Новые модели TCL 10 оснащены интеллектуальными системами безопасности. Они помогают разблокировать устройство по лицу и через сканер отпечатков пальцев. У старшей модели, TCL 10 Plus, сканер встроен в экран, у остальных он расположен на задней панели корпуса.
Смартфоны серии TCL 10 отличаются высокой производительностью. Емкость встроенной памяти стандарта UFS2.1 для моделей TCL 10 Plus и TCL 10L составляет 256 Гбайт: в данном ценовом сегменте это можно рассматривать как значимое преимущество.
Емкость аккумулятора старшей модели TCL 10 Plus составляет 4500 мАч; две другие модели оснащены аккумуляторами на 4000 мАч. Старшая модель TCL 10 Plus и младшая TCL 10 SE поддерживают технологию быстрой зарядки.
Cмартфоны TCL 10 Plus и TCL 10L поддерживают инновационную технологию Super Bluetooth, которая позволяет подключать до 4 Bluetooth-аудиоустройств одновременно.
Старшая модель TCL 10 Plus
Старшая модель TCL 10 Plus работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 665 с восемью ядрами Qualcomm Kryo 260 (4 x Gold 2.0 ГГц + 4 x Silver 1.8 ГГц) и графическим процессором Adreno 610. Смартфон имеет 6,47-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (1080 x 2340 пикселей). Яркость дисплея - 600 нит.
Аппарат оснащен квадрокамерой с поддержкой ИИ, расположенной на задней панели. Основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей и апертуру f/1.8, что позволяет получать фотографии высокого разрешения и снимать 4K-видеоролики. Функция преобразования видеосигнала из SDR в HDR работает в режиме реального времени. Поддерживается формат HDR10, которым пользуется сервис Netflix.
Средняя в линейке модель TCL 10L
Средняя в линейке модель TCL 10L работает на том же чипсете Qualcomm Snapdragon 665 с графическим модулей Adreno 610, но имеет немного более крупный 6,53-дюймовый IPS-экран с тем же разрешением FHD+ (1080 x 2340 пикселей). Главное отличие - это использование технологии IPS взамен AMOLED. Как и старший брат, TCL 10L поддерживает функцию преобразования видеосигнала из SDR в HDR, оснащен аналогичной квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп и 16 Мп селфи-камерой.
Модель TCL 10L отличается выразительным дизайном с глянцевым покрытием и голографической отделкой задней панели.
Младшая модель TCL 10 SE
Младшая модель TCL 10 SE работает на чипсете MediaTek Helio P22 с 8 ядрами ARM Cortex-A53 (4 x A53 2.0 ГГц + 4 x A53 1.5 ГГц) и графическим процессором PowerVR GE8320. Ее 6,52-дюймовый IPS-экран занимает 89% передней панели и имеет разрешение HD+ (720х1600 пикселей).
Универсальная тройная камера расположена на задней панели, основной объектив имеет разрешение 48 Mп и поддерживает ИИ. Он способен автоматически распознавать сюжеты съемки и позволяет улучшать качество изображения в режиме реального времени.
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