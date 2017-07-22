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realme и TUV Rheinland установили новый стандарт качества для смартфонов

06 апреля 2021, 18:31




Компания realme представила новый стандарт качества мобильных устройств, который теперь распространяется на ее смартфоны. Стандарт получил название TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification.

realme и TUV Rheinland установили новый стандарт качества для смартфонов


Новый стандарт был разработан немецкой аудиторской компанией TÜV Rheinland совместно с realme. Для его разработки применялись результаты исследования первых трех лет эксплуатации смартфонов. Первыми устройствами, которые прошли новую сертификацию, стали модели realme C21 и realme C25.

Новый сертификат TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification подтверждает надежность смартфонов и призван установить новый мировой стандарт качества мобильных устройств во всей индустрии.

При разработке стандарта было проведено более 130 различных тестов, которые охватывали более 200 различных сценариев. Эти тесты смартфонов проводились совместно realme и независимой аудиторской компанией TÜV Rheinland. При выставлении оценок эксперты TÜV Rheinland руководствовались тремя принципами: независимость, беспристрастность и профессионализм.

realme и TUV Rheinland установили новый стандарт качества для смартфонов


Окончательное тестирование на получение сертификата охватывает 23 испытания, среди них 10 бытовых тестов (например, на падение и изгиб корпуса), семь сценариев использования в экстремальных условиях окружающей среды (сверхвысокая или сверхнизкая температура, высокая влажность, перепады давления, напряжения и пр.) и шесть проверок надежности компонентов. Тесты разработаны с учетом срока службы смартфона в течение трех лет.

В результате проведенных испытаний realme стал первым брендом, смартфоны которого получили сертификат качества TÜV Rheinland. Получение сертификации означает, что вне зависимости от ценового сегмента смартфона, пользователи смогут быть уверены в его высоком качестве.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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