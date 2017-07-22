Компания realme представила новый стандарт качества мобильных устройств, который теперь распространяется на ее смартфоны. Стандарт получил название TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification.
Новый стандарт был разработан немецкой аудиторской компанией TÜV Rheinland совместно с realme. Для его разработки применялись результаты исследования первых трех лет эксплуатации смартфонов. Первыми устройствами, которые прошли новую сертификацию, стали модели realme C21 и realme C25.
Новый сертификат TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification подтверждает надежность смартфонов и призван установить новый мировой стандарт качества мобильных устройств во всей индустрии.
При разработке стандарта было проведено более 130 различных тестов, которые охватывали более 200 различных сценариев. Эти тесты смартфонов проводились совместно realme и независимой аудиторской компанией TÜV Rheinland. При выставлении оценок эксперты TÜV Rheinland руководствовались тремя принципами: независимость, беспристрастность и профессионализм.
Окончательное тестирование на получение сертификата охватывает 23 испытания, среди них 10 бытовых тестов (например, на падение и изгиб корпуса), семь сценариев использования в экстремальных условиях окружающей среды (сверхвысокая или сверхнизкая температура, высокая влажность, перепады давления, напряжения и пр.) и шесть проверок надежности компонентов. Тесты разработаны с учетом срока службы смартфона в течение трех лет.
В результате проведенных испытаний realme стал первым брендом, смартфоны которого получили сертификат качества TÜV Rheinland. Получение сертификации означает, что вне зависимости от ценового сегмента смартфона, пользователи смогут быть уверены в его высоком качестве.
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