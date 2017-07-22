Компания MSI представила свои новые модели игровых настольных компьютеров, которые выстроены теперь на базе процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake-S. В новой линейке насчитывается сейчас в общей сложности пять моделей: от флагманской модели Aegis до eSport Gaming Infinite и компактной модели Trident.
По оценкам MSI, выстроенный ряд теперь предложить геймерам все, что они хотят найти. Любой из представленных геймерских компьютеров способен удовлетворить потребности в оборудовании игроков того или иного уровня.
Выбор процессора Intel Core 11-го поколения был продиктован тем, чтобы иметь на борту наиболее подходящую модель из линейки Intel. Новые процессоры используют архитектуру Cypress Cove: она повышает эффективность использования аппаратного и программного обеспечения, улучшает производительность.
Формируя новую линейку, MSI стремилась достичь идеального баланса между играми и производительностью. Оснащение и поддержка графики выстроены на базе графических карт серии NVIDIA RTX 3000. По оценкам производителя, они позволяют игрокам добиваться полной графической поддержки в самых экстремальных игровых процессах.
Модель MEG Aegis Ti5 11th стала первой в мире конструкцией, отвечающей требованиям Gaming Dial. Она позволяет быстро переключать настройки производительности, исходя из потребностей игрока.
Что касается аппаратного обеспечения, то ее конфигурация охватывает процессор Intel Core i9-11900K и видеокарту NVIDIA RTX 3090 с эксклюзивной системой охлаждения Silent Strom Cooling 4, разработанной компанией MSI.
МоделиMEG Trident X 11th / MPG Trident A 11th / MPG Trident 3 относятся к серии компактных игровых машин. В этой серии - три модели.
Первая модель MEG Trident X 11th - это машина для сегмента мини-игровых настольных ПК. В ее основе - процессор i9-11900K и видеокарта NVIDIA RTX 3090. Они установлены в крупном корпусе, объем которого составляет 10 л. Внутри установлен твердотельный накопитель PCIe Gen 4 и есть два разъема Thunderbolt 4. По оценкам MSI, такой компьютер способен дать игрокам незабываемые впечатления от игр.
Модель MPG Trident A 11th специально разработана для геймеров, которым важна производительность. Ее создают процессор i7-11700 и видеокарта NVIDIA RTX 3070. Благодаря эксклюзивной технологии Silent Storm Cooling 3, система способна выдерживать высокие игровые нагрузки в течение долгих часов.
Для основной группы игроков MSI предлагает модель MPG Trident 3. Объем ее корпуса составляет всего 4,7 л. Этот компьютер оснащен процессором i7-11700 и видеокартой NVIDIA RTX 3060Ti. Есть поддержка беспроводной сети WiFi 6E, скорость передачи данных достигает 2,5 Гбит/с. Такая конфигурация способна справиться и показать хорошие результаты в любых играх, считает производитель.
Наконец, модель MEG Infinite X 11th. Она разработана специально для профессиональных геймеров. Ее боковая стеклянная панель идеально сочетается с подсветкой RGB. Это позволяет игрокам демонстрировать свой стиль игры и аппаратного оснащения.
Внутри установлен процессор Intel Core i9-11900K и видеокарта NVIDIA RTX 3090. Благодаря эксклюзивной конструкции Silent Storm Cooling от MSI и жидкостному охлаждению MSI Core Liquid 120 мм, игры могут вестись на максимальной производительности в течение любой продолжительности по времени.