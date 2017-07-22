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MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения

06 апреля 2021, 20:44




Компания MSI представила свои новые модели игровых настольных компьютеров, которые выстроены теперь на базе процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake-S. В новой линейке насчитывается сейчас в общей сложности пять моделей: от флагманской модели Aegis до eSport Gaming Infinite и компактной модели Trident.

По оценкам MSI, выстроенный ряд теперь предложить геймерам все, что они хотят найти. Любой из представленных геймерских компьютеров способен удовлетворить потребности в оборудовании игроков того или иного уровня.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Выбор процессора Intel Core 11-го поколения был продиктован тем, чтобы иметь на борту наиболее подходящую модель из линейки Intel. Новые процессоры используют архитектуру Cypress Cove: она повышает эффективность использования аппаратного и программного обеспечения, улучшает производительность.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Формируя новую линейку, MSI стремилась достичь идеального баланса между играми и производительностью. Оснащение и поддержка графики выстроены на базе графических карт серии NVIDIA RTX 3000. По оценкам производителя, они позволяют игрокам добиваться полной графической поддержки в самых экстремальных игровых процессах.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Модель MEG Aegis Ti5 11th стала первой в мире конструкцией, отвечающей требованиям Gaming Dial. Она позволяет быстро переключать настройки производительности, исходя из потребностей игрока.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Что касается аппаратного обеспечения, то ее конфигурация охватывает процессор Intel Core i9-11900K и видеокарту NVIDIA RTX 3090 с эксклюзивной системой охлаждения Silent Strom Cooling 4, разработанной компанией MSI.

МоделиMEG Trident X 11th / MPG Trident A 11th / MPG Trident 3 относятся к серии компактных игровых машин. В этой серии - три модели.

Первая модель MEG Trident X 11th - это машина для сегмента мини-игровых настольных ПК. В ее основе - процессор i9-11900K и видеокарта NVIDIA RTX 3090. Они установлены в крупном корпусе, объем которого составляет 10 л. Внутри установлен твердотельный накопитель PCIe Gen 4 и есть два разъема Thunderbolt 4. По оценкам MSI, такой компьютер способен дать игрокам незабываемые впечатления от игр.

Модель MPG Trident A 11th специально разработана для геймеров, которым важна производительность. Ее создают процессор i7-11700 и видеокарта NVIDIA RTX 3070. Благодаря эксклюзивной технологии Silent Storm Cooling 3, система способна выдерживать высокие игровые нагрузки в течение долгих часов.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Для основной группы игроков MSI предлагает модель MPG Trident 3. Объем ее корпуса составляет всего 4,7 л. Этот компьютер оснащен процессором i7-11700 и видеокартой NVIDIA RTX 3060Ti. Есть поддержка беспроводной сети WiFi 6E, скорость передачи данных достигает 2,5 Гбит/с. Такая конфигурация способна справиться и показать хорошие результаты в любых играх, считает производитель.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Наконец, модель MEG Infinite X 11th. Она разработана специально для профессиональных геймеров. Ее боковая стеклянная панель идеально сочетается с подсветкой RGB. Это позволяет игрокам демонстрировать свой стиль игры и аппаратного оснащения.

MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения


Внутри установлен процессор Intel Core i9-11900K и видеокарта NVIDIA RTX 3090. Благодаря эксклюзивной конструкции Silent Storm Cooling от MSI и жидкостному охлаждению MSI Core Liquid 120 мм, игры могут вестись на максимальной производительности в течение любой продолжительности по времени.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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