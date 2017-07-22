Китайский производитель смартфонов Meizu заявил, что 45% новых пользователей, которые приобрели выпущенный в марте этого года флагманский смартфон Meizu 18, выбрали его взамен Apple iPhone. Тем самым компания подтвердила, что Meizu 18 и Meizu 18 Pro прочно зарекомендовали себя как новые флагманы премиум-класса.
Глобальные продажи новых флагманских смартфонов серии Meizu 18 начались буквально неделю назад. До этого гаджеты были официально доступны лишь жителям Китая. Другими словами, объявленные результаты относятся к начальному этапу запуска модели в Китае.
Отмечается, что запуск Meizu 18 происходил в соответствии со стратегией "Three Zero Mobile Phones", т.е. при его продвижении 1) полностью отсутствует реклама, 2) полностью отсутствуют какие-либо предустановленные сторонние приложения и 3) полностью отсутствуют push-уведомления, которыми производители смартфонов часто повышают свою маржу при продажах.
Новые модели Meizu 18 и 18 Pro получили 6,23- и 6,7-дюймовый изогнутый дисплей AMOLED с разрешением Quad HD+ (3200х1440 пикселей), частотой обновления экрана 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит. Смартфоны построены на базе 5-нм однокристальной системы Snapdragon 888 с графическим блоком Adreno 660, имеют до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гбайт основной встроенной памяти UFS 3.1. Фронтальная камера имеет разрешение 20 и 44 Мп для Meizu 18 и 18 Pro, соответственно.
Стандартная модель оснащена тройной камерой на 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп на задней панели. В модели Pro есть 50-мегапиксельный датчик основной камеры, расположенный на задней панели, а также сверхширокоугольная 32-мегапиксельная камера, телеобъектив на 8 мегапикселей и камера TOF.
Meizu 18 и 18 Pro поставляются с аккумулятором ёмкостью 4000 и 4500 мАч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка Super mCharge мощностью 36 Вт, а модель Pro оснащена зарядкой на 40 Вт, технологией Super Wireless mCharge 40 Вт и технологией обратной беспроводной зарядки на 10 Вт. Оба телефона работают под управлением Flyme 9 на базе операционной системы Android 11.
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