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45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone

07 апреля 2021, 11:01




Китайский производитель смартфонов Meizu заявил, что 45% новых пользователей, которые приобрели выпущенный в марте этого года флагманский смартфон Meizu 18, выбрали его взамен Apple iPhone. Тем самым компания подтвердила, что Meizu 18 и Meizu 18 Pro прочно зарекомендовали себя как новые флагманы премиум-класса.

45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone


Глобальные продажи новых флагманских смартфонов серии Meizu 18 начались буквально неделю назад. До этого гаджеты были официально доступны лишь жителям Китая. Другими словами, объявленные результаты относятся к начальному этапу запуска модели в Китае.

45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone


Отмечается, что запуск Meizu 18 происходил в соответствии со стратегией "Three Zero Mobile Phones", т.е. при его продвижении 1) полностью отсутствует реклама, 2) полностью отсутствуют какие-либо предустановленные сторонние приложения и 3) полностью отсутствуют push-уведомления, которыми производители смартфонов часто повышают свою маржу при продажах.

Новые модели Meizu 18 и 18 Pro получили 6,23- и 6,7-дюймовый изогнутый дисплей AMOLED с разрешением Quad HD+ (3200х1440 пикселей), частотой обновления экрана 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит. Смартфоны построены на базе 5-нм однокристальной системы Snapdragon 888 с графическим блоком Adreno 660, имеют до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гбайт основной встроенной памяти UFS 3.1. Фронтальная камера имеет разрешение 20 и 44 Мп для Meizu 18 и 18 Pro, соответственно.

Стандартная модель оснащена тройной камерой на 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп на задней панели. В модели Pro есть 50-мегапиксельный датчик основной камеры, расположенный на задней панели, а также сверхширокоугольная 32-мегапиксельная камера, телеобъектив на 8 мегапикселей и камера TOF.

45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone


Meizu 18 и 18 Pro поставляются с аккумулятором ёмкостью 4000 и 4500 мАч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка Super mCharge мощностью 36 Вт, а модель Pro оснащена зарядкой на 40 Вт, технологией Super Wireless mCharge 40 Вт и технологией обратной беспроводной зарядки на 10 Вт. Оба телефона работают под управлением Flyme 9 на базе операционной системы Android 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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