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Gigabyte готовит к выпуску материнские платы на базе AMD X570S взамен «горячего» X570

07 апреля 2021, 11:32




По слухам, в этом году компания AMD собиралась представить новые процессоры серии Zen3+ под кодовым названием Warhol. О них пока известно совсем мало, но сообщается, что эти CPU позволят поднять производительность по сравнению с процессорами на базе ядер Zen3.

Это переоснащение может произойти незаметно, не привлекая внимания пользователей. По слухам, AMD может отказаться от «особой» маркировки и даже не называть новые ядра «другим» именем Zen3+, выпустив их как разновидность ядер Zen3. Подобные прецеденты уже имеются. Например, в прошлом году AMD совершила подобный шаг, обновив ядра Zen2 и дав им наименование Mattise Refresh (Ryzen 3000XT).

Gigabyte готовит к выпуску материнские платы на базе AMD X570S взамен «горячего» X570


Однако подготовка к выпуску новых ядер должна непременно проявиться на выпуске обновленных чипсетов для материнских плат. Похоже, это уже происходит. По слухам, AMD собирается реализовать поддержку Zen3+ в чипсете X570S.

Компания AMD представила оригинальный чипсет X570 еще в июле 2019 года вместе с запуском процессоров Ryzen 3000. Но позднее выяснилось, что X570 обладает неприятной особенностью: он потребляет больше энергии, чем предыдущие чипсеты, и вбольшинстве материнских плат требует установки специального вентилятора охлаждения. В результате эти платы оказались шумными или ненадежными.



По новым сведениям, AMD готовит обновленный, более эффективный, бесшумный чипсет X570S с пассивным охлаждением. Это стало известно после того, когда компания Gigabyte представила в EEC восемь новых материнских плат. Информацию о них можно видеть в следующем списке.

Gigabyte готовит к выпуску материнские платы на базе AMD X570S взамен «горячего» X570


Если быть точным, были представлены модели AORUS MASTER, AORUS ELITE AX, AORUS ELITE, AORUS PRO AX, AERO G и GAMING X. Судя по всему, они будут оснащены новым чипсетом X570S.



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