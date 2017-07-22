Сотрудники Microsoft проводят испытания новой иммерсивной системы охлаждения серверов, предназначенной для использования в центрах обработки данных. Хладогентом выступает кипящая жидкость.
Система охлаждения включает в себя большие чаны, в которых погружаются серверы. Серверы заполнены жидкостью, специально разработанной компанией 3M. Она безвредна для электроники, но закипает при температуре всего 50 °C.
Благодаря закипанию, тепло от серверов передается жидкости интенсивнее, чем при обычном ламинарном обтекании. Специальный расчет и профилирование системы генерации кипения позволяют уносить тепло от процессоров без риска их перегрева.
Каждый чан содержит конденсатор, куда поступает образующийся пар. В конденсаторах происходит отдача тепла от газа, он охлаждается и снова превращается в жидкость, после чего возвращается обратно в общий контур.
Microsoft утверждает, что новый подход к охлаждению позволяет повысить эффективность и устойчивость процесса охлаждения за счет более эффективного использования ресурсов. В Microsoft считают двухфазную систему наиболее эффективным решением за счет наличия обратной связи. Это позволяет эффективно управлять системой и ведет к оптимизации требований, предъявляемых к системе питания компонентов.
Потребность в создании новой системы объясняют в Microsoft увеличением мощности современных процессоров. В последние годы она выросла с 150 Вт до более 300 Вт. В случае графических процессоров требования к мощности выросли еще выше - до уровня более 700 Вт на чип. Из-за возросшей мощности разогрев чипов происходит более интенсивно, чем раньше. Существующий механизм воздушного охлаждения, считают в Microsoft, уже не настолько эффективен.