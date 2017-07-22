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Процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 5000 могут задержаться из-за уязвимости к атакам Spectre

07 апреля 2021, 13:26




Уже в августе многие пользователи ждут выхода новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000. Однако сама компания AMD еще не раскрыла свои официальные планы, несмотря на многочисленные виртуальные ивенты, которые она проводит в последнее время. Речь идет о новых процессорах на базе Zen3 для оснащения высокопроизводительных настольных компьютеров (HEDT). Их выпуск ожидается уже с ноября прошлого года, когда AMD представила свою новую серию Vermeer (AM4 Zen3).

Последняя серия Threadripper была представлена в июле 2020 года. Это была серия процессоров AMD Threadripper PRO, которые стали доступны в рознице с марта, и теперь самостоятельные сборщики настольных компьютеров могут использовать их в своих системах.

Выпуск чипов AMD Ryzen серии 5000 с ядрами Zen3 может быть задержан из-за уязвимости к атакам Spectre


Однако ранее это были модели серии WX, предназначенные для профессиональных пользователей с повышенными требованиями к оснащению графической части компьютера. Серия PRO для настольных систем относится к массовым пользователям и последний раз обновлялась в ноябре 2019 года. Это означает, что AMD не обновляла свою линейку HEDT в течение почти 16 месяцев.

Выпуск чипов AMD Ryzen серии 5000 с ядрами Zen3 может быть задержан из-за уязвимости к атакам Spectre


Ожидается, что серия Threadripper следующего поколения под кодовым названием «Chagall» будет совместима с существующими материнскими платами TRX40. Для этого потребуется соответствующее обновление прошивки. Производители материнских плат ожидают ее вместе с инженерными образцами AMD Ryzen Threadripper 5000. Слухи, что такие изделия все еще не дошли, косвенно указывают на то, что дата запуска, похоже, перенесена.

В то же время в последние дни распространилась информация, согласно которой у AMD возникли проблемы с разработкой Threadripper на базе Zen3. Технические инженерные образцы, которые были протестированы несколько недель назад, не показали ожидаемого роста производительности, как серия процессоров AM4 для настольных ПК. Это может быть причиной задержки от запланированной даты выпуска.

В то же время известно, что процессоры AMD Ryzen серии 5000 отличаются новым дизайном ядра Zen 3. Там используется множество новых методов для повышения максимальной производительности. Один из таких методов называется Predictive Store Forwarding (PSF). Согласно AMD, «PSF - это аппаратная оптимизация микроархитектуры, предназначенная для повышения производительности исполнения кода путем прогнозирования зависимостей между загружаемыми данными и теми, которые уже находятся в хранилище».

Это означает, что PSF представляет собой еще одну, дополнительную функцию «прогнозирования», встроенную в микропроцессор. Но в этом случае возникает подозрение и еще на одну возможную причину задержки. Эта функция прогнозирования может стать причиной уязвимости новых процессоров перед атакой Spectre.

Выпуск чипов AMD Ryzen серии 5000 с ядрами Zen3 может быть задержан из-за уязвимости к атакам Spectre


Spectre позволяет злонамеренным приложениям получить доступ на чтение к произвольным местам памяти, используемым процессом-жертвой, чтобы провести атаку. Атаке Spectre подвержено большинство компьютерных систем, использующих высокопроизводительные микропроцессоры. Атака Spectre уже была продемонстрирована на процессорах Intel, AMD и на чипах, использующих процессорные ядра ARM. Это спекулятивное исполнение могло также стать частью гораздо более серьезных проблем при проектировании микроархитектуры процессора AMD. Это может быть другой причиной задержки, считают эксперты.

Ранее архитекторы процессоров AMD обнаружили, что программное обеспечение, использующее изоляцию, известную как «песочница», находится под угрозой. Прогнозы PSF иногда могут не совпадать, и тогда эти приложения подвергаются риску. В результате появились сообщения, что неверно предсказанная зависимость между загрузкой и хранилищем может привести к уязвимости, аналогичной уязвимости Spectre v4.



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