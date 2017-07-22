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07 апреля 2021, 15:02
Компания SlotsWise провела необычное исследование, в рамках которого были опрошены геймеры, проводящие в играх от одного часа до свыше 20 часов в неделю. Возраст опрошенных начинался от 18 лет и не ограничивался. Целью исследования было выяснить, как геймер использует игровой контроллер, насколько он удобен для него, что не хватает, что мешает.
В качестве эталона рассматривался игровой контроллер Xbox Elite, а исследователи пробовали найти ответ, каким должен стать контроллер будущего, необходимо ли проводить его модернизацию, нужно ли наращивать количество игровых кнопок и пр.
Согласно полученным результатам, которые порой сбивают с толку, исследователи выяснили, что многим геймерам хотелось бы иметь... «новые игровые пальцы», а также увеличить количество кнопок на контроллере для дополнительных функций.
Парадоксальность сделанных выводов заключается в том, что, как отметили привлеченные к исследованию эксперты, «будущее игр, по-видимому, потребует использования кнопок повсюду на ультратонком контроллере, для чего, очевидно, просто понадобятся новые руки».
«Увеличение количества кнопок на контроллерах означает, что наши пальцы, особенно большой, указательный и средний, будут выполнять больше работы. С течением времени они должны удлиниться, чтобы работать с большей амплитудой. Поэтому я ожидаю, что эволюция наших рук будет включать удлинение пальцев, которые будут приобретать более быструю реакцию», - отметил Саймон Коренлиус, управляющий директор Cornelius Creative.
Сторонние эксперты уже высказали сомнения в выводах исследования. Они считают, что в нем были упущены из вида главные цели: вместо определения, какой формы должна быть рука геймера, чтобы быть идеально оптимизированной для игр, следует уделять больше внимания тому, что необходимо сделать для создания более эргономичных контроллеров, для которых не требуются «удлиненные подушечки пальцев».
Поскольку игры стали обычным времяпрепровождением, это исследование уже вызвало большой резонанс, но многие назвали его результаты «сомнительными».
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