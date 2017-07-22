Компания FUJIFILM объявила о выходе новой модели камеры моментальной печати Instax mini 40. Новый фотоаппарат похож на прошлогодний Instax Mini 11, имеет тот же винтажный ретро-дизайн и наделен только самыми популярными функциями. Он так же прост в применении, как и прежде. Есть только две кнопки, встроенная вспышка и объектив для съемки крупного плана.
Новый Instax mini 40 имеет узнаваемый классический дизайн корпуса, строгий и лаконичный благодаря окраске в черный цвет. Он позволяет получения идеальных селфи, используя зеркальце рядом с объективом. Есть также функция синхронизации вспышки для съемки при плохом освещении и режим автоотключения через 5 минут после вывода снимка и отсутствия активности. Все это делает фотосъемку явлением, отличающимся особой, увлекательной и интересной атмосферой, заявляет производитель.
Как и на прежней модели Instax Mini 11, для начала съемки потребуется сначала загрузить картридж. При нажатии кнопки, расположенной под объективом, происходит его выдвижение и включение камеры. Теперь достаточно просто нажать на кнопку спуска затвора, и камера самостоятельно сделает все остальное.
Камера умеет правильно выбрать экспозицию для оптимизации выдержки и мощности вспышки. Это помогает новичкам, а также детям, которые являются основными пользователями Instax. С ее помощью легко фотографировать в любых условиях съемки, не имея опыта.
Камера предлагает как обычный режим, так и режим селфи. В режиме селфи достаточно выдвинуть аппарат перед собой на расстояние вытянутой руки и нажать на кнопку, получив сразу резкую фотографию крупным планом. На передней панели есть маленькое зеркальце, которое помогает правильно скомпоновать снимок.
Instax Mini 40 работает от батареек AA, ресурс которых хватает на 100 снимков. Большие пластиковые картриджи рассчитаны на 10 фотографий. Аппарат использует двухкомпонентную линзу с фокусным расстоянием 60 мм размером 1/12,7 дюйма. Запрограммированный электронный затвор позволяет делать снимки длительностью от 1/2 до 1/250 сек. Управление экспозицией происходит автоматически.
Стоимость камеры в России составляет 8990 руб.
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