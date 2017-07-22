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Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям

07 апреля 2021, 15:23




Компания FUJIFILM объявила о выходе новой модели камеры моментальной печати Instax mini 40. Новый фотоаппарат похож на прошлогодний Instax Mini 11, имеет тот же винтажный ретро-дизайн и наделен только самыми популярными функциями. Он так же прост в применении, как и прежде. Есть только две кнопки, встроенная вспышка и объектив для съемки крупного плана.

Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и идеальна для детей и быстрой съемки


Новый Instax mini 40 имеет узнаваемый классический дизайн корпуса, строгий и лаконичный благодаря окраске в черный цвет. Он позволяет получения идеальных селфи, используя зеркальце рядом с объективом. Есть также функция синхронизации вспышки для съемки при плохом освещении и режим автоотключения через 5 минут после вывода снимка и отсутствия активности. Все это делает фотосъемку явлением, отличающимся особой, увлекательной и интересной атмосферой, заявляет производитель.

Как и на прежней модели Instax Mini 11, для начала съемки потребуется сначала загрузить картридж. При нажатии кнопки, расположенной под объективом, происходит его выдвижение и включение камеры. Теперь достаточно просто нажать на кнопку спуска затвора, и камера самостоятельно сделает все остальное.

Камера умеет правильно выбрать экспозицию для оптимизации выдержки и мощности вспышки. Это помогает новичкам, а также детям, которые являются основными пользователями Instax. С ее помощью легко фотографировать в любых условиях съемки, не имея опыта.

Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и идеальна для детей и быстрой съемки


Камера предлагает как обычный режим, так и режим селфи. В режиме селфи достаточно выдвинуть аппарат перед собой на расстояние вытянутой руки и нажать на кнопку, получив сразу резкую фотографию крупным планом. На передней панели есть маленькое зеркальце, которое помогает правильно скомпоновать снимок.

Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и идеальна для детей и быстрой съемки


Instax Mini 40 работает от батареек AA, ресурс которых хватает на 100 снимков. Большие пластиковые картриджи рассчитаны на 10 фотографий. Аппарат использует двухкомпонентную линзу с фокусным расстоянием 60 мм размером 1/12,7 дюйма. Запрограммированный электронный затвор позволяет делать снимки длительностью от 1/2 до 1/250 сек. Управление экспозицией происходит автоматически.

Стоимость камеры в России составляет 8990 руб.



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