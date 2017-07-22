Google собирается начать отслеживание активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома. Это связано с тестированием нового механизма Privacy Sandbox.
Речь идет об отказ в использовании файлов cookie сторонних компаний (3rd party cookies) с переходом на API нового механизма конфиденциальности Privacy Sandbox. Он позволит отказаться от применения cookie-файлов для рекламных целей и переместит управление веб-сайтами и выводимой рекламой под собственный контроль Google. Этот переход означает прежде всего, что браузер Chrome становится по умолчанию главной площадкой для просмотра Интернета, что уже вызвало протесты со стороны Интернет-сообщества.
Google, конечно, обещает, что новое решение сохранит полную конфиденциальность в использовании данных пользователей, Но этому не поверили уже 15 генеральных прокуроров США, которые подписали совместное обращение и обвинили Google в попытке сделать из «браузера Chrome мировой центр таргетинга». Это пагубно отразится на остальных участников браузерного рынка, как минимум.
Напомним, что до сих пор при посещении Web-страниц создавались coookie-файлы двух типов: 1st party и 3rd party. Первые были доступны только посещаемому домену (например, microsoft.com), тогда как вторые создавались рекламными вставками в коде посещаемой Web-страницы и становились доступными посторонним, рекламным сайтам, где используется тот же рекламный механизм (например, ad.doubleclick.net).
Многие думали, что нововведения ограничатся только вводом переключателя (и соответствующего кода), который позволит отключать механизм отслеживания, когда пользователь сочтет необходимым. Это могло выглядеть следующим образом:
Однако Google пошла другим путем. Компания начала отслеживать пользователей, делить их на группы на основе истории просмотров, чтобы создать в итоге для них особые идентификаторы (cohort ID), по которым смогут работать рекламодатели. По сути это становится своеобразным «цифровым отпечатком пальца», отражающим интересы конкретных пользователей. Были показаны также сценарии, когда при длительном отслеживании с помощью подобных идентификаторов можно связать конкретного пользователя с реальной личностью.
Google уже выпустила пробную версию Chrome, к тестированию которой были привлечены до 0,5% его пользователей в разных регионах мира, включая США. Отбор пользователей происходил случайным образом, независимо от их использования рекламы и настройки конфиденциальности. Единственным способом отказаться от негласного участия в этом эксперименте было отключить сторонние файлы cookie в Chrome.
Но Google не собирается останавливаться на достигнутом. Уже появились планы о расширении числа участников тестирования, чтобы довести их число до 5% всех пользователей Chrome. Согласно имеющейся статистики, вероятное число тестируемых в этом эксперименте составит около 100 миллионов человек. После завершения этого этапа, Google намерена распространить действие нового механизма на всех пользователей Chrome.
Пользователи попадут в число «испытуемых» без их ведома. Очевидно, что они будут подвергаться двойному слежению - с помощью файлов cookie и с помощью механизма FLOC.
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