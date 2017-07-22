РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома

07 апреля 2021, 19:21




Google собирается начать отслеживание активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома. Это связано с тестированием нового механизма Privacy Sandbox.

Речь идет об отказ в использовании файлов cookie сторонних компаний (3rd party cookies) с переходом на API нового механизма конфиденциальности Privacy Sandbox. Он позволит отказаться от применения cookie-файлов для рекламных целей и переместит управление веб-сайтами и выводимой рекламой под собственный контроль Google. Этот переход означает прежде всего, что браузер Chrome становится по умолчанию главной площадкой для просмотра Интернета, что уже вызвало протесты со стороны Интернет-сообщества.

Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome в Интернете без их ведома


Google, конечно, обещает, что новое решение сохранит полную конфиденциальность в использовании данных пользователей, Но этому не поверили уже 15 генеральных прокуроров США, которые подписали совместное обращение и обвинили Google в попытке сделать из «браузера Chrome мировой центр таргетинга». Это пагубно отразится на остальных участников браузерного рынка, как минимум.

Напомним, что до сих пор при посещении Web-страниц создавались coookie-файлы двух типов: 1st party и 3rd party. Первые были доступны только посещаемому домену (например, microsoft.com), тогда как вторые создавались рекламными вставками в коде посещаемой Web-страницы и становились доступными посторонним, рекламным сайтам, где используется тот же рекламный механизм (например, ad.doubleclick.net).

Многие думали, что нововведения ограничатся только вводом переключателя (и соответствующего кода), который позволит отключать механизм отслеживания, когда пользователь сочтет необходимым. Это могло выглядеть следующим образом:

Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome в Интернете без их ведома


Однако Google пошла другим путем. Компания начала отслеживать пользователей, делить их на группы на основе истории просмотров, чтобы создать в итоге для них особые идентификаторы (cohort ID), по которым смогут работать рекламодатели. По сути это становится своеобразным «цифровым отпечатком пальца», отражающим интересы конкретных пользователей. Были показаны также сценарии, когда при длительном отслеживании с помощью подобных идентификаторов можно связать конкретного пользователя с реальной личностью.

Google уже выпустила пробную версию Chrome, к тестированию которой были привлечены до 0,5% его пользователей в разных регионах мира, включая США. Отбор пользователей происходил случайным образом, независимо от их использования рекламы и настройки конфиденциальности. Единственным способом отказаться от негласного участия в этом эксперименте было отключить сторонние файлы cookie в Chrome.

Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome в Интернете без их ведома


Но Google не собирается останавливаться на достигнутом. Уже появились планы о расширении числа участников тестирования, чтобы довести их число до 5% всех пользователей Chrome. Согласно имеющейся статистики, вероятное число тестируемых в этом эксперименте составит около 100 миллионов человек. После завершения этого этапа, Google намерена распространить действие нового механизма на всех пользователей Chrome.

Пользователи попадут в число «испытуемых» без их ведома. Очевидно, что они будут подвергаться двойному слежению - с помощью файлов cookie и с помощью механизма FLOC.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store
  • Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store
  • Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов
  • Microsoft решила «перекрасить» Windows 10
  • Прошло 20 лет с момента первого выпуска Mac OS X

    • следующая новость
    Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся

    предыдущая новость
    Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 апреля, 2021

    NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus

    Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся

    Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома

    Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям

    Руки геймеров со временем могут изменить свою форму

    Процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 5000 могут задержаться из-за уязвимости к атакам Spectre

    Microsoft тестирует новую систему жидкостного охлаждения серверов для ЦОДов

    Gigabyte готовит к выпуску материнские платы на базе AMD X570S взамен «горячего» X570

    45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone

    Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP

    6 апреля, 2021

    MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения

    realme и TUV Rheinland установили новый стандарт качества для смартфонов

    Новые смартфоны серии TCL 10 используют фирменную технологию оптимизации изображений

    PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК

    Xigmatek Aquarius S позволяет собрать компактный игровой компьютер самостоятельно

    Новая серия блоков питания Cougar VTE X2 ARGB предназначена для ярких геймеров

    Genesis установил новый рекорд Гиннеса по количеству дронов в небе

    5 апреля, 2021

    OPPO запатентовала дизайн устройства со съемным дисплеем типа Microsoft Surface Book

    Инновации vivo APEX 2020 должны появиться в новом смартфоне vivo NEX 5

    Утечка чертежей iPhone 13 Pro раскрыла дизайн смартфона

    ССЫЛКИ