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Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся

07 апреля 2021, 20:57




Сегодня в 6 часов утра (PST) компания AMD внезапно объявила, что намерена выпустить в продажу элитную видеокарту Radeon RX 6800 XT серии Black Edition. Информация была направлена в адрес технического портала для геймеров Red Team, от которого уже распространилась во все стороны.

Black Edition - что это такое?

У компании AMD есть традиция выпускать элитные модели процессоров и видеокарт, которые поставляются в «коробочной» версии с оформлением в строгих чёрных тонах. Там нет ярких, кричащих эмблем и логотипов, поскольку считается, что самое достойное и самое мощное «железо» не нуждается в рекламе. Такие модели называют Black Edition.

Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся

AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black, Источник: AMD


Новый AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black - это по сути уже выпущенная эталонная видеокарта RX 6800 XT, но оформленная «в черном».

Было объявлено, что она поступит в продажу уже сегодня и будет направлена в интернет-магазин AMD.com. Видеокарта будет продаваться в ограниченном количестве, пока ни закончится партия. Сначала было неясно, будет ли это разовая поставка или партия будет пополняться.

Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся


Видеокарта RX 6800XT оснащена графическим процессором Navi 21 XT с 4608 потоковыми процессорами. На ее борту имеется 16 Гбайт памяти GDDR6 и 128 Мбайт кэш-памяти Infinity Cache. Модель представляет собой 2,5-слотовую конструкцию с двумя 8-контактными разъемами питания, способные обеспечить подвод мощности до 300 Вт.

На момент анонса цена была неизвестна. Будет ли модель Midnight Black стоить больше видеокарты 6800XT MSRP или нет, не сообщалось. Но было известно, что «эталон» стоит 649 долларов (50 000 руб.).

После выпуска видеокарты Midnight Black она была распродана за считанные часы по цене 649 долларов.



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