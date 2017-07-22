РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus

07 апреля 2021, 22:40




Компания Kingston Digital объявила о заключении партнерского соглашения с голландской компанией NXP Semiconductors, которая занимается разработкой прикладных процессоров для инфраструктурных решений, где требуется аппаратная поддержка для применения интеллектуальных технологий. Совместный проект, который будут развивать эти компании, связан с созданием прикладного процессора i.MX 8M Plus.

В этом проекте Kingston станет поставщиком встраиваемой памяти eMMC. Ранее ею уже была создана эталонная плата, которая теперь будет служить прототипом для разработки серийного процессора.

NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus


Ранее Kingston и NXP уже сотрудничали в разработке процессоров предыдущего поколения i.MX 6 и i.MX 7. Сначала они выпускались американской компанией Freescale Semiconductor - одного из первых производителей полупроводниковых изделий, чья история начиналась еще в 1949 году как подразделение Motorola.

Впервые процессор Freescale i.MX 6 был анонсирован в январе 2011 года. В его основе использовался одно- или четырехъядерный процессорный узел Cortex A9. В дальнейшем компания Freescale вошла в состав NXP и выпущенный ею узел Cortex A7 стал частью процессора i.MX 6ULL.

NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus


В настоящее время насчитывается уже достаточно много прикладных устройств, где работают процессоры i.MX. Среди них Ford Sync, Kobo eReader, Amazon Kindle, Zune, Sony Reader, планшеты Onyx Boox, SolidRun SOM, Purism's Librem 5, Logitech Harmony. пульты дистанционного управления Squeezebox, некоторые mp4-плееры Toshiba Gigabeat.

«Наш процессор i.MX 8M Plus будет предназначен для поддержки прикладных задач машинного обучения, обработки изображений и реализации машинного зрения, мультимедиа-приложений, создания промышленных устройств Интернета вещей», - заявил Джефф Штайнхайдер, директор по маркетингу NXP Semiconductors. Этот чип также сможет найти применение в устройствах умного дома.

NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus


В состав чипа i.MX 8M Plus войдут 4- или 2-ядерный процессор Arm Cortex-A53 с блоком нейронной обработки (NPU), производительность которого составляет до 2,3 TOPS. Помимо него, в процессорный конгломерат войдут сдвоенные сигнальные процессоры ISP с поддержкой двух видеовходов с камер для компьютерного зрения. Мультимедийные возможности будут поддерживаться за счет аппаратных средств кодирования и декодирования видео (включая h.265), ускорения 3D/2D-графики и поддержки различных функций аудио и голосовых потоковых данных. Управление в реальном времени будет осуществляться на базе Cortex-M7. Для поддержки сети предусмотрены средства обработки протоколов CAN FD и Gigabit Ethernet с Time Sensitive Networking (TSN).

Процессоры приложений i.MX 8 станут частью платформы периферийных вычислений NXP EdgeVerse.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 5000 могут задержаться из-за уязвимости к атакам Spectre
  • Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP
  • Настольный Cezanne существует: появились слухи о серии AMD Ryzen 5000G
  • ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения
  • AMD готова урезать быстрый кэш на своих будущих гибридных процессорах

    • предыдущая новость
    Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 апреля, 2021

    NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus

    Утренний анонс элитной видеокарты Radeon RX 6800 XT Midnight Black состоялся

    Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома

    Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям

    Руки геймеров со временем могут изменить свою форму

    Процессоры AMD Ryzen Threadripper серии 5000 могут задержаться из-за уязвимости к атакам Spectre

    Microsoft тестирует новую систему жидкостного охлаждения серверов для ЦОДов

    Gigabyte готовит к выпуску материнские платы на базе AMD X570S взамен «горячего» X570

    45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone

    Intel представила новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения с архитектурой Ice Lake SP

    6 апреля, 2021

    MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения

    realme и TUV Rheinland установили новый стандарт качества для смартфонов

    Новые смартфоны серии TCL 10 используют фирменную технологию оптимизации изображений

    PNY выпустила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 для компактных игровых ПК

    Xigmatek Aquarius S позволяет собрать компактный игровой компьютер самостоятельно

    Новая серия блоков питания Cougar VTE X2 ARGB предназначена для ярких геймеров

    Genesis установил новый рекорд Гиннеса по количеству дронов в небе

    5 апреля, 2021

    OPPO запатентовала дизайн устройства со съемным дисплеем типа Microsoft Surface Book

    Инновации vivo APEX 2020 должны появиться в новом смартфоне vivo NEX 5

    Утечка чертежей iPhone 13 Pro раскрыла дизайн смартфона

    ССЫЛКИ