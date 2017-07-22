Компания Kingston Digital объявила о заключении партнерского соглашения с голландской компанией NXP Semiconductors, которая занимается разработкой прикладных процессоров для инфраструктурных решений, где требуется аппаратная поддержка для применения интеллектуальных технологий. Совместный проект, который будут развивать эти компании, связан с созданием прикладного процессора i.MX 8M Plus.
В этом проекте Kingston станет поставщиком встраиваемой памяти eMMC. Ранее ею уже была создана эталонная плата, которая теперь будет служить прототипом для разработки серийного процессора.
Ранее Kingston и NXP уже сотрудничали в разработке процессоров предыдущего поколения i.MX 6 и i.MX 7. Сначала они выпускались американской компанией Freescale Semiconductor - одного из первых производителей полупроводниковых изделий, чья история начиналась еще в 1949 году как подразделение Motorola.
Впервые процессор Freescale i.MX 6 был анонсирован в январе 2011 года. В его основе использовался одно- или четырехъядерный процессорный узел Cortex A9. В дальнейшем компания Freescale вошла в состав NXP и выпущенный ею узел Cortex A7 стал частью процессора i.MX 6ULL.
В настоящее время насчитывается уже достаточно много прикладных устройств, где работают процессоры i.MX. Среди них Ford Sync, Kobo eReader, Amazon Kindle, Zune, Sony Reader, планшеты Onyx Boox, SolidRun SOM, Purism's Librem 5, Logitech Harmony. пульты дистанционного управления Squeezebox, некоторые mp4-плееры Toshiba Gigabeat.
«Наш процессор i.MX 8M Plus будет предназначен для поддержки прикладных задач машинного обучения, обработки изображений и реализации машинного зрения, мультимедиа-приложений, создания промышленных устройств Интернета вещей», - заявил Джефф Штайнхайдер, директор по маркетингу NXP Semiconductors. Этот чип также сможет найти применение в устройствах умного дома.
В состав чипа i.MX 8M Plus войдут 4- или 2-ядерный процессор Arm Cortex-A53 с блоком нейронной обработки (NPU), производительность которого составляет до 2,3 TOPS. Помимо него, в процессорный конгломерат войдут сдвоенные сигнальные процессоры ISP с поддержкой двух видеовходов с камер для компьютерного зрения. Мультимедийные возможности будут поддерживаться за счет аппаратных средств кодирования и декодирования видео (включая h.265), ускорения 3D/2D-графики и поддержки различных функций аудио и голосовых потоковых данных. Управление в реальном времени будет осуществляться на базе Cortex-M7. Для поддержки сети предусмотрены средства обработки протоколов CAN FD и Gigabit Ethernet с Time Sensitive Networking (TSN).
Процессоры приложений i.MX 8 станут частью платформы периферийных вычислений NXP EdgeVerse.
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