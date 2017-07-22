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Samsung хочет установить оптику Olympus в смартфонах Galaxy

08 апреля 2021, 09:56




Недавние слухи от Twitter-пользователя @heyitsyogesh, который утверждал, что южнокорейская Samsung начала переговоры с японским производителем электроники Olympus о сотрудничестве, получили подтверждение в сети Weibo. Их подтвердил известный «знаток кулуарных сплетен» под ником Ice Universe. Он сообщил, что скоро Olympus может начать производить модули для камер новых смартфонов Samsung.

Samsung хочет установить оптику Olympus в смартфонах Galaxy


На первый взгляд, это может показаться невероятным. Многие знают, что Samsung имеет собственные мощности для производства оптики и камер. Однако в бизнесе могут возникать разные причины, способные подтолкнуть к подобному повороту событий.



Для начала следует вспомнить, что Olympus имеет богатую собственную историю и опыт в производстве оптических и аудио приборов. Достаточно вспомнить, что первые фотоаппараты Olympus появились еще в 1919 году.

Интерес Samsung к Olympus может основываться на том, что южнокорейская компания уже достигла больших успехов в производстве датчиков изображения. И в случае партнерства с Olympus, она получит больше возможностей, чтобы вырваться вперед в производстве высококачественных фотокамер для смартфонов и их отдельных компонентов.

Другая возможная причина переговоров о сотрудничестве Samsung и Olympus, может быть связана с тем, что Olympus до сих пор остается «незанятой» в производстве оптики для смартфонов Samsung. Если информация о партнерстве подтвердится, Olympus присоединится к растущему числу компаний, которые стали выпускать свои камеры для смартфонов других брендов. В этом списке уже числятся Huawei, OnePlus и Vivo.

Samsung хочет установить оптику Olympus в смартфонах Galaxy


По слухам, первый модуль с оптикой от Olympus может появиться уже в смартфоне Samsung Galaxy S22. Анонс этого аппарата, вероятно, состоится в первом квартале 2022 года.



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