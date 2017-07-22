По всей видимости, речь идет о фирменной технологии быстрой зарядки Realme VOOC (Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging), впервые представленной в 2014 г. Для применения VOOC Flash Charge требуется специальный адаптер и сдвоенный кабель, что гарантирует отсутствие перегрева при быстрой зарядке. В 2018 году эта технология была переименована в SuperVOOC.
Сообщается, что новая технология Realme мощностью 125 Вт будет поддерживать несколько протоколов быстрой зарядки. Технология уже была опробована в серии в прошлом году, когда Realme представила новые аккумуляторы емкостью 4000 мАч с ее поддержкой. Их быстрая зарядка до 33% емкости требовала всего три минуты. Новая технология получила название UltraDart Fast Charging.
При запуске сообщалось, что в конструкции зарядного адаптера применяется теплопроводящий гелий и многослойная графитовая листовая обмотка большой площади. Средняя температура в процессе быстрой зарядки не поднимается выше 40 °С.
Новая технология, реализованная в смартфонах Realme, будет поддерживать обратную совместимость с протоколами быстрой зарядки VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, SuperDart. Будет также поддерживаться протокол PPS 125 Вт, быстрая зарядка по протоколу PD 65 Вт и протокол QC 36 Вт. Адаптер для быстрой зарядки можно подключать к универсальным сетевым розеткам с напряжением 100-240 В.
Компания Realme сообщает, что новая технология появится в ее смартфонах уже ко второй половине 2021 года. К этому времени на рынке будет три производителя смартфонов, предлагающих поддержку системы быстрой зарядки мощностью 125 Вт - OPPO, Realme и OnePlus.
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