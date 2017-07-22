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Быстрая зарядка на 125 Вт скоро появится в смартфонах OPPO, Realme и OnePlus

08 апреля 2021, 11:40




Как сообщает компания Realme, ее новая технология быстрой зарядки мощностью 125 Вт скоро будет доступна для смартфонов.

По всей видимости, речь идет о фирменной технологии быстрой зарядки Realme VOOC (Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging), впервые представленной в 2014 г. Для применения VOOC Flash Charge требуется специальный адаптер и сдвоенный кабель, что гарантирует отсутствие перегрева при быстрой зарядке. В 2018 году эта технология была переименована в SuperVOOC.

OPPO, Realme и OnePlus оснастят свои смартфоны быстрой зарядкой 125 Вт уже ко второй половине 2021 года


Сообщается, что новая технология Realme мощностью 125 Вт будет поддерживать несколько протоколов быстрой зарядки. Технология уже была опробована в серии в прошлом году, когда Realme представила новые аккумуляторы емкостью 4000 мАч с ее поддержкой. Их быстрая зарядка до 33% емкости требовала всего три минуты. Новая технология получила название UltraDart Fast Charging.

При запуске сообщалось, что в конструкции зарядного адаптера применяется теплопроводящий гелий и многослойная графитовая листовая обмотка большой площади. Средняя температура в процессе быстрой зарядки не поднимается выше 40 °С.

OPPO, Realme и OnePlus оснастят свои смартфоны быстрой зарядкой 125 Вт уже ко второй половине 2021 года


Новая технология, реализованная в смартфонах Realme, будет поддерживать обратную совместимость с протоколами быстрой зарядки VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, SuperDart. Будет также поддерживаться протокол PPS 125 Вт, быстрая зарядка по протоколу PD 65 Вт и протокол QC 36 Вт. Адаптер для быстрой зарядки можно подключать к универсальным сетевым розеткам с напряжением 100-240 В.

Компания Realme сообщает, что новая технология появится в ее смартфонах уже ко второй половине 2021 года. К этому времени на рынке будет три производителя смартфонов, предлагающих поддержку системы быстрой зарядки мощностью 125 Вт - OPPO, Realme и OnePlus.



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