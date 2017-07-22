Китайские компании Huawei Technologies Co и Arcfox объявили о выпуске первого в мире электромобиля с полной функциональной комплектацией для автономного вождения. Автомобиль получил название Arcfox αS HBT. Он относится к типу седанов класса люкс.
Компания BYD представила в феврале первый автомобиль, оснащенный системой Huawei HiCar. Фото: Che Pan
Как заявил представитель Huawei, автомобиль Arcfox αS HBT впервые оснащен полным интеллектуальным решением Huawei HI. В его основе используется собственная операционная система Harmony OS, чипсет поддержки лидара и комплект телекоммуникационного оборудования для подключения к сети 5G.
Huawei HiCar является только частью полнофункционального решения Huawei HI. Фото: Che Pan
Ранее Huawei уже внедряла упрощенное решение HiCar Huawei в автомобилях китайского автопроизводителя BYD. Тогда это была интеллектуальная программная система для отображения основных параметров умного вождения автомобиля на экране дисплея.
Новая разработка Huawei HI относится к системам автономного вождения автомобиля третьего уровня. При этом уровне автоматизации водитель может полностью отвлечься от контроля движения по дороге при определенных условиях, при этом ему гарантируется полная безопасность.
Сообщается, что для управления автомобилем используются датчики лидара - специального устройства, которое способно обнаруживать препятствия, находящиеся в поле видимости автомобиля, и определять расстояние до них. По своему принципу действия они напоминают радар, но для работы используются световые волны вместо радиоволн. Благодаря такому отличию, они обеспечивают более высокую точность при измерениях в определенных условиях, поскольку световые волны имеют значительно более короткую длину, чем радиоволны.
Со слов представителя Huawei, новое решение Huawei качественно отличается от системы автономного вождения, которую сейчас использует в своей разработке американская компания Tesla. Высокая стоимость лидаров заставила Илона Маска, генерального директора Tesla, усомниться в их актуальности для автономного вождения. Маск заявил, что добавление лидара в автомобиль будет «глупой затеей».
Автомобиль Arcfox GT Race Edition на автовыставке в Шанхае в апреле 2019. Фото: Reuters
Разработкой собственной системы автономного вождения автомобиля занимается также и конкурент Huawei - компания Xiaomi. Она намерена сделать умный автомобиль под собственным брендом. В то же время председатель Huawei - Кен Ху Хоукун - заявил, что компания не будет заниматься производством собственных автомобилей, а ограничится созданием программно-аппаратного комплекса для автономного вождения.
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