Компания AeroCool анонсировала выпуск новой серии блоков питания Dorado, относящихся к классу эффективности 80 Plus Gold. Устройства оснащены запаянным набором кабелей и вентилятором с RGB-подсветкой. Линейку образуют три модели AeroCool Dorado мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт.
По уровню эффективности новые модели получили сертификат 80 Plus Gold. Это означает, что снимаемая мощность составляет 88-90% от потребляемой. Оставшиеся 10-12% уходят на тепловыделение, оно рассеивается с помощью вентилятора.
Все три модели AeroCool Dorado имеют два 4+4-контактных разъема EPS. Топовая модель линейки мощностью 750 Вт имеет три 6+2-контактными разъемами PCIe. Остальные модели мощностью 650 Вт и 550 Вт оснащены двумя разъемами PCIe.
Система охлаждения выстроена на базе 120-миллиметрового вентилятора с RGB-подсветкой. Он оснащен интеллектуальной системой управления вращением. При нагрузках менее 50% от максимальной скорость вращения составляет 800 об/мин, а уровень создаваемого шума - 10 дБА, как утверждает производитель. Максимальная скорость вращения составляет 1800 об/мин, максимальный уровень шума - 10 дБА.
Внутри устройства установлен контроллер, умеющий автоматически выбирать между 13 предустановленными вариантами подсветки. Предусмотрена также возможность синхронизации подсветки через стандартный 3-контактный разъем.
Питание управляющих схем Dorado производится через общую шину +12 В. Работает активная система коррекции мощности, есть схема преобразования тока DC-to-DC.
Сборка блока питания осуществляется с использованием высококачественных конденсаторов японского производства. Используются все основные, наиболее распространенные элементы электрической защиты. Закрепленные кабели относятся к ленточному типу, в том числе 24-контактный разъем.