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Alienware оснастила игровой ноутбук m15 R5 Ryzen Edition процессором AMD Ryzen 9 5900HX

08 апреля 2021, 15:45




Компания Alienware, самостоятельное игровое подразделение Dell, выпустила ноутбук m15 R5 Ryzen Edition, оснащенный мощным процессором AMD Ryzen 9 5900HX и не менее мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. По замыслу, эта модель должна обеспечить геймера всем необходимым: максимальной производительностью и наилучшей поддержкой графикой.

Alienware m15 R5 Ryzen Edition


Самым интересным стало то, что последний игровой ноутбук Alienware, оснащенный процессором AMD, был выпущен... в 2007 году. В течение 14 прошедших лет компания Alienware не выпускала игровых мобильных систем с процессором AMD внутри.

Все прошедшие годы Alienware оснащала свои модели процессорами Intel, но в 2021 году что-то произошло. Новая игровая модель m15 R5 построена на базе AMD Ryzen 9 5900HX в компании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070.

Alienware m15 R5 Ryzen Edition


Появление процессора AMD отражено в названии ноутбука: там присутствуют слова «Ryzen Edition». Может, компания Alienware готовит к выпуску еще и «Core Edition»?

Alienware m15 R5 Ryzen Edition


Все укомплектовано внутри 15-дюймового корпуса с QHD-дисплеем с частотой обновления 240 Гц или FHD-экраном с частотой 360 Гц. Пользователь может выбрать оптимальный для себя вариант дисплея, чтобы игровой процесс был именно таким, каким он хочет.

Игровой характер ноутбука отражается и в клавиатуре с переключателями Cherry MX и RGB-подсветкой каждой клавиши.

Alienware m15 R5 Ryzen Edition


Новый ноутбук Alienware продается по цене от 1793,98 долларов (138 200 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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