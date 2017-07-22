Компания Lenovo выпустила игровойсмартфон Legion Phone 2 Pro. Новый «боец» отличается от предшественника обновленным дизайном, более мощным аккумулятором и множеством новых функций. За пределами Китая смартфон будет называться Legion Phone Duel 2.
Это 6,92-дюймовый геймерский красавец с дисплеем Samsung E4 AMOLED, имеющим соотношение сторон 20,5:9. Инженеры Lenovo рассчитали идеальный хват при играх, что привело к такому размеру. Насколько этот выбор оказался удачным, покажет время.
Дисплей имеет разрешение FHD+ (2340x1080 пикселей); частота обновления составляет 144 Гц; частота опроса сенсора тоже выглядит впечатляющей - 720 Гц; время отклика составляет 3,8 мс. Максимальная яркость дисплея доходит до 1300 нит. Поверхность дисплея защищает покрытие Gorilla Glass 5.
Дисплей предусматривает 8-битный графический вывод с высоким динамическим диапазоном (HDR), который превышает возможности стандартных технологий. Обслуживание графического вывода берет на себя чипсет Pixelworks i6.
Как и ожидалось, под капотом работает лучший на сегодняшний день 5-нм чипсет Snapdragon 888 с графическим модулем Adreno 660. На пару с ними работают 8 Гбайт оперативной памяти в базовой конфигурации и 18 Гбайт в топовой версии. В продаже появится также модель в суб-топовой категории, оснащенная 16 Гбайт ОЗУ. Хранилище имеет тип UFS 3.1, его размер - от 128 до 512 Гбайт.
Оснащение оптикой Legion Phone 2 Pro выглядит тоже неплохо. Основная камера представлена 64-Мп датчиком OmniVision с диаграммой f/1.9 и размером пикселя 1.0 мкм. Ее дополняет сверхширокоугольная камера на 16 Мп с с диаграммой f/2.2 и углом обзора 123°. Поскольку это геймерский смартфон, который вряд ли когда-либо будет использоваться для макросъемки и других «художественных выкрутасов», в нем нет ни датчика глубины, ни телеобъектива, ни камеры для макросъемки.
Зато обновилась фронтальная камера - до 44 Мп с диаграммой f/2.0. Сама камера из бокового торца устройства. Не всем это нравится, зато вся площадь экрана остается доступна для игр, и нет угрозы, что в самый важным момент какой-нибудь элемент управления или важный персонаж на игровой сцене попадут в место выемки на экране.
Такая оптическая обойма позволяет записывать видео в формате 8K со скоростью 24 кадр/сек и 4K при 60 кадр/сек. Можно записывать также замедленное видео 1080p со скоростью 240 кадр/сек и снимать в профессиональном формате RAW. Приятно смотрится функция Audio Zoom, которая позволяет автоматически изменять громкость записываемого звука с учетом приближения или удаления объекта съемки.
Фронтальные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos отлично усиливают игровой режим. Звук в игре получается ярким и живым. Есть четыре микрофона с шумоподавлением и сдвоенный умный усилитель.
Коммуникационный набор выглядит следующим образом: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 2x2MIMO, MU-MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, QZSS(L1+L5), 2 x USB Type-C, NFC.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч. Он состоит из двух частей. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 90 Вт, причем питание осуществляется с одновременным подключением через два порта USB-C. В комплектацию также входит зарядное устройство на 65 Вт.
Одной из уникальных особенностей геймерского смартфона Legion Phone 2 Pro является его активная система охлаждения с двойной системой вентиляторов. Первый вентилятор с 29 лопастями осуществляет приточную вентиляцию и может вращаться со скоростью 12 500 об/мин. Второй - работает на вытяжку, выбрасывая горячий воздух. У него также 29 лопастей, а скорость вращения еще выше - 15 000 об/мин. По оценкам Lenovo, уровень шума не превышает 24,7 дБ, срок службы до 50 000 часов (почти 6 лет). Предусмотрена здесь и огромная испарительная камера площадью 4730 кв. мм.
В телефоне также есть четыре ультразвуковые клавиши, сдвоенная система датчиков давления и усиленный механизм клавиш.
Цены:
8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти - 565 долларов (43 500 руб.)
12 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти - 625 долларов (48 200 руб.)
12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт основной памяти - 672 доллара (51 800 руб.)
16 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт основной памяти - 809 долларов (62 300 руб.)
18 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт основной памяти - 916 долларов (70 600 руб.)
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