Тайваньская компания AAEON объявила о том, что продолжает разработку новой серии продуктов BOXER-823x Series, в основе которых используется модульная процессорная система NVIDIA Jetson TX2 NX (SOM, system on module). Новые продукты пополнят линейку решений AAEON, разработанных на ИИ-платформе Edge-устройств NVIDIA Jetson.
BOXER-8230AI
Согласно планам, новые изделия AAEON появятся на рынке в середине 2021 года. Однако уже сейчас первые желающие могут познакомиться с инженерными образцами будущих изделий, пока еще ведется их разработка. Каждое решение представляет собой систему-на-модуле с процессором, графической картой, системой управления питанием PMIC, памятью DRAM и флэш-памятью. Это масштабируемое решение Jetson позволит сэкономить средства и время на последующую разработку ИИ-решений.
Модуль NVIDIA Jetson TX2 NX является последним дополнением к линейке NVIDIA Jetson. Он занимающее промежуточное положение между NVIDIA Jetson Nano и NVIDIA Xavier NX.
Jetson TX2 NX оснащен графическим процессором NVIDIA Pascal, четырехъядерным процессором Arm Cortex-A57 MPCore с 256 ядрами CUDA, 4 Гбайтами встроенной памяти LPDD4с пропускной способностью 51,2 Гбайт/с и совместимостью с расширениями различных стандартных интерфейсов шины. В общей сложности скорость обработки ИИ-операций доходит до 1,33 TFLOPS.
BOXER-8233AI
AAEON предлагает два продукта на базе NVIDIA Jetson TX2 NX. Первый под названием BOXER-8230AI оснащен пятью портами Gigabit LAN, четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 и двумя COM-портами. Второй продукт получил название BOXER-8233AI; он оснащен входом HDMI и двумя портами PoE PSE для питания и связи по кабелю с такими устройствами, как камеры PoE или другие датчики.
Конструкция продуктов серии BOXER-823x не имеет вентилятора для охлаждения. Однако ее надежная и стабильная работа обеспечивается применением технических ноу-хау AAEON.
В арсенале AAEON имеется также ограниченное количество демонстрационных инженерных систем для разработчиков (BOXER-8230AI и BOXER-8233AI). Они предназначены тем, кто намерен уже сейчас начать исследовать платформу NVIDIA Jetson TX2 NX, прежде чем она станет широко доступной.
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