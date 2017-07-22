Согласно новому отчету Nikkei Asia, компания Apple сталкивается с глобальной нехваткой определенных компонентов, необходимых для сборки ряда моделей ноутбуков MacBook и планшетов iPad. Из-за нехватки деталей Apple была вынуждена отложить выпуск новых изделий на более поздний срок.
В частности сообщается, что для производства ноутбуков MacBook не хватает некоторых микросхем, которые устанавливаются на печатную плату перед окончательной сборкой. Их установка является ключевым элементом в производственном процессе, поэтому Apple не может перенести их на более поздний этап сборки.
Аналогичные проблемы возникли и с производством планшетов iPad. Для них не хватает дисплейных панелей и их компонентов.
В ответ Apple пришлось сократить производство ноутбуков и планшетов, а заказы на компоненты для этих двух устройств перенесены на вторую половину года.
Сообщается, что нехватки и задержки с поставками компонентов пока никак не отразились на производстве смартфонов iPhone. Однако отраслевые источники сообщают, что поставки компонентов для iPhone ограничены, и Apple не удается собрать на складе запасы компонентов в объемах, которые необходимы для нормальной работы.
В целом, как стало известно Nikkei, нехватка компонентов остается проблемой не самой Apple, а ее контрагентов в цепочке поставок. Поэтому пока эта нехватка не сказалась на доступности смартфонов для потребителей на рынке.
В то же время ожидается, что в ближайшие месяцы Apple выпустит новые модели планшетов iPad Pro и, возможно, модернизирует ноутбуки MacBook Pro с переходом на новые процессоры Apple. По данным Bloomberg, осталось всего несколько недель до запуска новых моделей iPad со значительно улучшенной производительностью и новым mini-LED дисплеем.
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