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Производство iPad и MacBook задерживается из-за глобальной нехватки чипов

08 апреля 2021, 21:34




Согласно новому отчету Nikkei Asia, компания Apple сталкивается с глобальной нехваткой определенных компонентов, необходимых для сборки ряда моделей ноутбуков MacBook и планшетов iPad. Из-за нехватки деталей Apple была вынуждена отложить выпуск новых изделий на более поздний срок.

В частности сообщается, что для производства ноутбуков MacBook не хватает некоторых микросхем, которые устанавливаются на печатную плату перед окончательной сборкой. Их установка является ключевым элементом в производственном процессе, поэтому Apple не может перенести их на более поздний этап сборки.

Производство iPad и MacBook задерживается из-за глобальной нехватки чипов


Аналогичные проблемы возникли и с производством планшетов iPad. Для них не хватает дисплейных панелей и их компонентов.

В ответ Apple пришлось сократить производство ноутбуков и планшетов, а заказы на компоненты для этих двух устройств перенесены на вторую половину года.

Сообщается, что нехватки и задержки с поставками компонентов пока никак не отразились на производстве смартфонов iPhone. Однако отраслевые источники сообщают, что поставки компонентов для iPhone ограничены, и Apple не удается собрать на складе запасы компонентов в объемах, которые необходимы для нормальной работы.

В целом, как стало известно Nikkei, нехватка компонентов остается проблемой не самой Apple, а ее контрагентов в цепочке поставок. Поэтому пока эта нехватка не сказалась на доступности смартфонов для потребителей на рынке.

В то же время ожидается, что в ближайшие месяцы Apple выпустит новые модели планшетов iPad Pro и, возможно, модернизирует ноутбуки MacBook Pro с переходом на новые процессоры Apple. По данным Bloomberg, осталось всего несколько недель до запуска новых моделей iPad со значительно улучшенной производительностью и новым mini-LED дисплеем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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