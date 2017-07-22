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Altos Computing готов оснастить российские предприятия СМБ надежной ИТ-инфраструктурой

08 апреля 2021, 23:47




Acer сообщает о расширении присутствия своей дочерней компании Altos Computing в России. Она поставляет компьютерное оборудование и интегрированные решения собственной разработки для предприятий среднего и малого бизнеса. В портфель компании входят серверы различных типов, рабочие станции, тонкие клиенты и системы хранения данных.

Altos Computing готов оснастить российские предприятия СМБ надежной ИТ-инфраструктурой


Серверы Altos

Серверы Altos можно использовать для решения практически любых задач. Новые продукты служат, в первую очередь, для задач Big Data Analytics, выступая в качестве вычислительных узлов для HPC или виртуализации в инфраструктуре корпоративного облака.

В линейке BrainSphere двухпроцессорных стоечных систем высотой 2U анонсируются две новые модели R389 F4 и R385 F4. Первая модель работает на процессорах Intel Xeon второго поколения и может комплектоваться модулями памяти DDR4 (до 24 шт.) и 2,5-дюймовыми накопителями SATA/SAS (до 24 шт.). Ее максимальная пропускная способность достигает 12 Гбит/с.

Вторая модель сервера (R385 F4) оснащается процессорами AMD EPYC линеек 7002 и 7001 с 64 ядрами и 8 каналами памяти на сокет. Предусмотрена установка до 32 модулей DDR4 и до 26 2,5-дюймовых накопителей.

В сегменте двухпроцессорных стоечные систем высотой 1U представлена модель Altos R369 F4 на базе процессоров Intel Xeon. Она может быть оснащена до 24 модулями DDR4 и до 10 2,5-дюймовыми накопителями. Несмотря на компактность, эта модель не уступает по производительности серверам 2U.

Altos Computing готов оснастить российские предприятия СМБ надежной ИТ-инфраструктурой


Системы хранения данных Altos

Altos Computing помогает компаниям выстраивать корпоративные сети хранения данных (SAN, Storage Area Network), используя стоечные СХД Altos XS5226D высотой 2U. Они имеют 26 отсеков для накопителей, выделяются модульной конструкцией и поддержкой быстрой замены модулей FRU.

Внутри СХД установлен процессор Intel Xeon 4, оптимизированный для работы с SAN и облачными хранилищами. Используемый интерфейс SAS с пропускной способностью до 12 Гбит/с позволяет быстро передавать данные. Два активных контроллера обеспечивают высокую универсальность.

Для построения простых хранилищ данных - DAS («дисковая полка») или JBOD («дисковый массив») - компания Altos Computing предлагает СХД Altos XD5312D с 12 отсеками для накопителей. Система оборудована двумя контроллерами, имеет до 10 портов с поддержкой интерфейса SAS (до 12 Гбит/с). Новинка поддерживает технологию FRU и возможность «горячей» замены блоков питания и вентиляторов системы охлаждения.

Рабочие станции Altos

Рабочая станция Altos BrainSphereTM P330 F4 выпускается на базе процессоров с архитектурой Intel Skylake-W. Она оснащается оперативной памятью DDR4 емкостью до 512 Гбайт. Для размещения накопителей предусмотрены шесть отсеков, для подключения внешних устройств доступны порты USB 3.0 и 3.1.

Старшая модель - рабочая станция Altos BrainSphereTM P550 F4 - позволяет установить сразу два мощных процессора Intel и до 16 модулей ОЗУ. Для работы с графикой предусмотрена поддержка двух профессиональных видеокарт NVIDIA Quadro. Доступны также до 10 накопителей SATA3, два скоростных сетевых порта. Для быстрого развёртывания сред для задач ИИ доступен специальный API.

Altos Computing готов оснастить российские предприятия СМБ надежной ИТ-инфраструктурой


Тонкие клиенты Altos

Тонкие клиенты Altos служат дополнением к серверам. Миниатюрный компьютер Altos T430 построен на базе процессора Intel Celeron J4105/J4125 с 4 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем ёмкостью 64 Гбайт. Он поддерживает до двух мониторов с разрешением 3840х2160 пикселей. Пассивное охлаждение делает его абсолютно бесшумным в работе.

Предложения B2B

Altos планирует активно развивать сотрудничество с российскими партнерами в сегменте B2B и предлагать им кастомизацию технологических предложений под индивидуальные требования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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