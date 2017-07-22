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Новые 6,5-дюймовые Nokia C10 и C20 работают на экономичной ОС Android 11 Go Edition

09 апреля 2021, 10:30




Финская компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, анонсировала выпуск бюджетных смартфонов Nokia C10 и Nokia C20. Они работают под управлением мобильной операционной системы Android Go Edition, оптимизированной под бюджетные и сверхбюджетные устройства и не требующей более 2 Гбайт оперативной памяти для поддержки полноценной работы.

Nokia C10

Nokia C10


Несмотря на бюджетность, новые устройства оснащены современным 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с классическим V-образным вырезом под 5-мегапиксельную селфи-камеру со светодиодной вспышкой. Экран имеет пропорции 20:9, которые ненамного отличаются от «телевизионной классики». Яркость дисплея может достигать 400 нит, не уступая более дорогим моделям. Охват цветовой гаммы NTSC - 70%.

Стеклянная поверхность дисплея имеет прямой профиль (2D) и покрыто алюминосиликатным защитным слоем (Panda Glass), сохраняя его внешний вид и оберегая от царапин.

Главное отличие моделей в аппаратной начинке. Младшая модель Nokia C10 оснащена 4-ядерным процессором Unisoc SC7331e с тактовой частотой 1,3 ГГц и графическим процессором Mali-400 MP2. Старшая модель C20 работает на более мощном 8-ядерном процессоре Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц и графическим процессором IMG8322. Разработкой процессоров занимается китайская фаблес-компания Unisoc, которая уже освоила современные техпроцессы, содержащие модем 5G, ядра Cortex и графические модули Mali.

Nokia C20

Nokia C20


Доступны модели с объемом оперативной памяти на 1 и 2 Гбайт и встроенным основным хранилищем на 16 и 32 Гбайт (eMMC 5.1). Благодаря поддержке карт памяти microSD, объем хранилища может быть расширен до 256 Гбайт.

Производитель отмечает изящный скандинавский дизайн телефонов с эргономичным корпусом для лучшего захвата. В телефонах установлена съемная батарея емкостью 3000 мАч; съемный формат позволяет сохранить живучесть телефона более 2 лет. Имеется аудиоразъем 3,5 мм, FM-радио.

Телекоммуникационная часть представлена набором: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, порт micro USB.

Цены:

  • Nokia C10 - модели 1+16 Гбайт, 1+32 Гбайт и 2+16 Гбайт - от 89 долларов (6800 руб.)
  • Nokia C20- модели 1+16 Гбайт, 2+32 Гбайт - от 105 долларов (8100 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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