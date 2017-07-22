Закрытие подразделения LG Mobile, выпускавшего мобильные телефоны, было ожидаемым событием. Тем не менее, никто не мог до конца поверить, что LG способна отказаться от мобильного подразделения, когда рядом на рынке продолжает работать другая тайваньская компания - HTC, аналогичный бизнес которой менее масштабный, чем у LG, но она продолжает бороться за свою долю на рынке.
Руководство HTC отказалось идти по пути LG. Компания удивительным образом пережила LG на рынке производителей смартфонов, и хотя тайваньская компания также испытывает серьезные финансовые трудности, она не планирует покидать рынок. Согласно слухам, уже во втором квартале 2021 года HTC выпустит новые смартфоны с поддержкой сетей 5G.
HTC U20 5G
Эту информацию распространило издание DigiTimes со ссылкой на неназванные отраслевые источники. По имеющимся сведениям, HTC планирует выпустить не только новые смартфоны 5G, но и продукты дополненной/виртуальной реальности (AR/VR). Ожидается, что работая в этом направлении, она сможет серьезно оживить свои продажи.
Для восстановления спроса производитель готов использовать рыночные механизмы. Главный рычаг - это снижение цены, считают в компании, получая рост дохода за счет увеличения объемов продаж.
Этот шаг уже предпринят в отношении первого смартфона HTC с поддержкой 5G - модели HTC U20 5G. Эта модель была выпущена в июне прошлого года и продается за 492 доллара. Другой смартфон, HTC Desire 21 Pro 5G, анонсированный в начале этого года, стоит уже на 40 долларов меньше. Покупатель получает более мощный процессор, вдвое больше памяти и селфи-камеру с более высоким разрешением.
Однако тяжелое финансовое положение HTC все-таки сказывается. Несмотря на снижение цен на новую модель, она все-таки достаточно высока по сравнению с конкурентами, считают эксперты.
В рамках развития направления AR/VR компания HTC намерена выпустить больше конкурентоспособные устройств, которые можно использовать для общения, работы и обучения. Новые устройства будут объединены в серии VIVE.
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