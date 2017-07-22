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HMD Global обнародовала дорожную карту развития своего мобильного бизнеса

09 апреля 2021, 12:15




Финская компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, обнародовала дорожную карту развития мобильного бизнеса. За счет концентрации усилий на выбранных направлениях компания намерена найти выход из кризиса.

Уже на старте анонсирован выпуск новых моделей смартфонов Nokia. Среди новых устройств - модели Nokia C10 и C20, Nokia G10 и G20, Nokia X10 и X20. О моделях Nokia C10 и C20 THG.ru уже сообщил ранее.

HMD Global объявила приоритеты развития своего мобильного бизнеса


Выпуском этих смартфонов компания открывает новые серии C/G/X. Тем самым, Nokia намерена сделать продажу смартфонов в своей продуктовой линейке более упорядоченной, отделив самые бюджетные модели от устройств среднего ценового диапазона и моделей выше среднего класса.

HMD Global объявила приоритеты развития своего мобильного бизнеса


Самая младшая серия Nokia C-Series будет охватывать наиболее бюджетные модели, цена которых начинается от 60 долларов (4600 руб.). Вторая серия G-Series охватывает модели с ценником от 110 долларов (8500 руб.), а в «старшую» средне-бюджетную серию X-Series попадут аппараты стоимостью от 250 долларов и выше (19 300 руб.).

Большинство устройств Nokia имеют поддержку только сетей 4G, но устройства серии X-Series будут поддерживать 5G.

HMD Global объявила приоритеты развития своего мобильного бизнеса


HMD также становится виртуальным мобильным оператором беспроводной связи, который будет поддерживать передачу данных, голоса и SMS, опираясь на возможности своих устройств и технологий Nokia. Компания уже объявила о партнерстве с ведущим оператором 5G в Великобритании. Этот рынок стал первым для компании в этом направлении.

Компания HMD Global намерена следовать развитию бренда Nokia, который изначально предусматривал обещание долгого (до 3 лет) срока службы выпускаемых аппаратов с регулярными обновлениями ОС Android.

HMD Global объявила приоритеты развития своего мобильного бизнеса


Компания HMD, выпускающая мобильные устройства, и Nokia, специализирующаяся на корпоративных и телекоммуникационных сферах бизнеса, намерены развивать свою корпоративную программу Android Enterprise Recommended. Они планируют получить долю в корпоративном сегменте. Отмечается, что уже сейчас «корпоративный сегмент работает для нас хорошо... Наша клиентская база по-прежнему очень сильна в международных компаниях со штаб-квартирой в ЕС и присутствием в США».

HMD отдает себе отчет, что Nokia остается одним из самых узнаваемых брендов смартфонов и устройств на рынке, но дополнительные сервисы, такие как возможность подключения мобильных услуг и расширенные гарантии, будут способствовать росту бизнеса под брендом HMD.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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