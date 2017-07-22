РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс смартфонов Nokia G10 и G20: бюджетные середнячки по разумной цене

09 апреля 2021, 13:44




Компания HMD Global анонсировала выпуск новых моделей смартфонов Nokia G10 и G20. Они открывают новую серию Nokia G, предназначенную для полнофункцональных смартфонов бюджетного класса ценой от 110 долларов (8500 руб.).

Новые модели оснащены 6,52-дюймовым экраном HD+ (1600x720 пикселей) с V-образным вырезом в верхней части экрана. Соотношение сторон составляет 20:9.

6,52-дюймовые смартфоны Nokia G10 и G20 - бюджетные середнячки по достойной цене

Nokia G10


Модель Nokia G10 оснащена чипсетом MediaTek Helio G25 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц и графическим модулем IMG PowerVR GE8320. На пару с ним установлен комплект оперативной памяти типа LPDDR4x размером 3 или 4 Гбайт. Основная встроенная память eMMC 5.1 имеет размер от 32 до 64 Гбайт. С помощью карт microSD хранилище можно нарастить до 512 Гбайт.

Модель Nokia G20 отличается установкой более мощного 12-нм чипсета MediaTek Helio G35 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц; он оснащен тем же графическим процессором IMG PowerVR GE8320, что и младшая модель. Размер оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 Гбайт, встроенной основной памяти - 64 или 128 Гбайт (eMMC 5.1). С помощью microSD ее можно нарастить до 512 Гбайт.

Модель Nokia G10 имеет заднюю камеру с разрешением 13 Мп и светодиодную вспышку, а также 2-мегапиксельный датчик глубины и 2 Мп макро-камеру с диафрагмой f/2,4. Фронтальная селфи-камера вполне рабочая - ее разрешение составляет 8 Мп.

6,52-дюймовые смартфоны Nokia G10 и G20 - бюджетные середнячки по достойной цене

Nokia G20


Старшая модель Nokia G20 оснащена более мощной 48-мегапиксельной основной тыльной камерой с диафрагмой f/1,79, сверхширокоугольной камерой на 5 Мп, датчиком глубины на 2 Мп и макро-камерой на 2 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера та же, что у младшей модели, и имеет разрешение 8 Мп. Улучшения на фоне младшей модели в линейке налицо.

Обе модели отличаются элегантным скандинавским дизайном и простой функциональностью. Корпус легкий, тонкий и прочный. Есть клавиша Google Assistant на боковой стороне телефона, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5050 мАч.

Google Assistant доступен только на некоторых рынках и языках. Если Google Assistant недоступен, он заменяется функцией «Google Поиск». Google Assistant помогает осуществлять поиск информации в интернете, переводить слова и предложения, создавать примечания и мероприятия календаря. Google Assistant можно использовать, даже если телефон заблокирован.

HMD Global объявила приоритеты развития своего мобильного бизнеса


Рабочей ОС является Android 11. Есть аудиоразъем 3,5 мм, FM-радио. Смартфон защищен от брызг (IPX2).

Телекоммуникационный пул выглядит следующим образом: dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C.

Цены:

  • Nokia G10 - модели 3+32 Гбайт, 4+64 Гбайт - от 164 долларов (12 600 руб.)
  • Nokia G20 - модели 4+64 Гбайт, 4+128 Гбайт - от 188 долларов (14 500 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

Читайте также:

  • HTC не сдается и готовит к выпуску телефоны 5G и устройства AR/VR
  • Новые 6,5-дюймовые Nokia C10 и C20 работают на экономичной ОС Android 11 Go Edition
  • Игровой смартфон Lenovo Legion Phone 2 Pro пришел завоевывать сердца геймеров
  • 45% новых пользователей Meizu 18 и 18 Pro выбрали их взамен Apple iPhone
  • Новые смартфоны серии TCL 10 используют фирменную технологию оптимизации изображений

    • следующая новость
    Смартфоны Nokia X10 и X20 оснащены оптикой ZEISS

    предыдущая новость
    HMD Global обнародовала дорожную карту развития своего мобильного бизнеса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2021

    Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров и охлаждающую жидкость Apex Liquid ECO

    ViewSonic выпустила серию VX18 недорогих мониторов для развлечений и игр

    Смартфоны Nokia X10 и X20 оснащены оптикой ZEISS

    Анонс смартфонов Nokia G10 и G20: бюджетные середнячки по разумной цене

    HMD Global обнародовала дорожную карту развития своего мобильного бизнеса

    HTC не сдается и готовит к выпуску 5G-смартфоны и устройства AR/VR

    Новые 6,5-дюймовые Nokia C10 и C20 работают на экономичной ОС Android 11 Go Edition

    8 апреля, 2021

    Altos Computing готов оснастить российские предприятия СМБ надежной ИТ-инфраструктурой

    Производство iPad и MacBook задерживается из-за глобальной нехватки чипов

    AAEON представила инженерные образцы на ИИ-платформе NVIDIA Jetson TX2 NX AI Edge

    Игровой смартфон Lenovo Legion Phone 2 Pro пришел завоевывать сердца геймеров

    Alienware оснастила игровой ноутбук m15 R5 Ryzen Edition процессором AMD Ryzen 9 5900HX

    AeroCool выпустила новую серию блоков питания Dorado класса 80 Plus Gold

    Huawei оснастила электромобиль Arcfox aS HBT интеллектуальным решением HI

    Быстрая зарядка на 125 Вт скоро появится в смартфонах OPPO, Realme и OnePlus

    Samsung хочет установить оптику Olympus в смартфонах Galaxy

    7 апреля, 2021

    NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus

    AMD выпустила элитную видеокарту Radeon RX 6800 XT Midnight Black

    Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома

    Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям

    ССЫЛКИ