Компания HMD Global анонсировала выпуск новых моделей смартфонов Nokia G10 и G20. Они открывают новую серию Nokia G, предназначенную для полнофункцональных смартфонов бюджетного класса ценой от 110 долларов (8500 руб.).
Новые модели оснащены 6,52-дюймовым экраном HD+ (1600x720 пикселей) с V-образным вырезом в верхней части экрана. Соотношение сторон составляет 20:9.
Nokia G10
Модель Nokia G10 оснащена чипсетом MediaTek Helio G25 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц и графическим модулем IMG PowerVR GE8320. На пару с ним установлен комплект оперативной памяти типа LPDDR4x размером 3 или 4 Гбайт. Основная встроенная память eMMC 5.1 имеет размер от 32 до 64 Гбайт. С помощью карт microSD хранилище можно нарастить до 512 Гбайт.
Модель Nokia G20 отличается установкой более мощного 12-нм чипсета MediaTek Helio G35 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц; он оснащен тем же графическим процессором IMG PowerVR GE8320, что и младшая модель. Размер оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 Гбайт, встроенной основной памяти - 64 или 128 Гбайт (eMMC 5.1). С помощью microSD ее можно нарастить до 512 Гбайт.
Модель Nokia G10 имеет заднюю камеру с разрешением 13 Мп и светодиодную вспышку, а также 2-мегапиксельный датчик глубины и 2 Мп макро-камеру с диафрагмой f/2,4. Фронтальная селфи-камера вполне рабочая - ее разрешение составляет 8 Мп.
Nokia G20
Старшая модель Nokia G20 оснащена более мощной 48-мегапиксельной основной тыльной камерой с диафрагмой f/1,79, сверхширокоугольной камерой на 5 Мп, датчиком глубины на 2 Мп и макро-камерой на 2 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера та же, что у младшей модели, и имеет разрешение 8 Мп. Улучшения на фоне младшей модели в линейке налицо.
Обе модели отличаются элегантным скандинавским дизайном и простой функциональностью. Корпус легкий, тонкий и прочный. Есть клавиша Google Assistant на боковой стороне телефона, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5050 мАч.
Google Assistant доступен только на некоторых рынках и языках. Если Google Assistant недоступен, он заменяется функцией «Google Поиск». Google Assistant помогает осуществлять поиск информации в интернете, переводить слова и предложения, создавать примечания и мероприятия календаря. Google Assistant можно использовать, даже если телефон заблокирован.
Рабочей ОС является Android 11. Есть аудиоразъем 3,5 мм, FM-радио. Смартфон защищен от брызг (IPX2).
Телекоммуникационный пул выглядит следующим образом: dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C.
Цены:
Nokia G10 - модели 3+32 Гбайт, 4+64 Гбайт - от 164 долларов (12 600 руб.)
Nokia G20 - модели 4+64 Гбайт, 4+128 Гбайт - от 188 долларов (14 500 руб.)
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