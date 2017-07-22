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Смартфоны Nokia X10 и X20 оснащены оптикой ZEISS

09 апреля 2021, 15:30




Новые смартфоны Nokia X10 и X20 5G стали самыми продвинутыми смартфонами, дебютировавшими на вчерашней презентации HMD Global. Они появились вместе с моделями серий Nokia C и Nokia G, но обходят их по всем параметрам. Внешне модели серии Nokia X похожи на своих собратьев благодаря единому скандинавскому стилю, которого придерживается HMD.

Новые смартфоны оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) с соотношением сторон 20:9. Яркость экрана доходит до 450 нит, полнота воспроизведения цветовой гаммы NTSC достигает 82%.

Nokia X10

Nokia X10


Главным визуальным отличием от моделей других серий стал иной вариант размещения селфи-камеры. Модели Nokia X10 и X20 имеют специальное круглое отверстие в верхней части экрана в отличие от каплевидного выреза у более доступных смартфонов HMD.

Внутри смартфона установлен 8-нм чипсет Snapdragon 480 с 8-ядерным процессором (2х Kryo 540 2 ГГц + 6х Kryo 540 1,8 ГГц) и графическим модулем Adreno 619. Отличие между моделями серии X связано с размером доступной оперативной памяти. У младшей модели Nokia X10 - это 4 или 6 Гбайт ОЗУ LPDDR4x и общее хранилище на 64 или 128 Гбайт (UFS 2.1), которое можно нарастить на 512 Гбайт с помощью карты памяти microSD. У старшей модели, Nokia X20, размер оперативной памяти типа LPDDR4x составляет от 6 до 8 Гбайт при 128 Гбайт встроенной памяти. Она также может быть расширена на 512 Гбайт с помощью карты памяти microSD.

Задний модуль камер предусматривает установку основного сенсора с разрешением 48 Мп (64 Мп у X20). Хотя разрешение камеры практически не изменилось по сравнению с более бюджетной серией Nokia G, разница существенная: серия X оснащается стеклянной оптикой ZEISS, которая обеспечивает более высокое качество снимков.

Nokia X20

Nokia X20


Помимо основной камеры имеются 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп макро-камера с диафрагмой f/2.4. Для всех устройств применяется проприетарная аудиотехнология Nokia OZO Audio, разработанная для лицензированного использования технологии записи пространственного звука, отличающегося высокой точностью и четкостью.

Телекоммуникационный набор: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C.

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Внешний вид новых смартфонов соответствует фирменному скандинавскому дизайну, который используется во всех смартфонах Nokia. Его главные принципы: прочность, удобство при ношении и использовании. Корпус защищен от брызг (IP52). Внутри установлена батарея емкостью 4470 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Смартфоны работают под управлением Android 11 с трехлетними гарантированными обновлениями ПО и системы безопасности. Имеется боковой датчик отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм и FM-радио.

Цены:

  • Nokia X10 - модели 6+64 Гбайт, 4+128 Гбайт, 6+128 Гбайт - от 367 долларов (28 300 руб.)
  • Nokia X20 - модели 6+128 Гбайт, 8+128 Гбайт - от 415 долларов (32 000 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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