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ViewSonic выпустила серию VX18 недорогих мониторов для развлечений и игр

09 апреля 2021, 19:26




Компания ViewSonic представила новую линейку недорогих мониторов VX18 Series для домашних развлечений и игр. Размер диагонали новинок начинается от 24 дюймов и доходит до 34 дюймов. Серия VX18 включает шесть моделей: VX2418-P-MHD, VX2718-P-MHD, VX2718-PC-MHD, VX2718-2KPC-MHD, VX3218-PC-MHD и VX3418-2KPC.

VX18 ViewSonic


Все мониторы новой серии оснащены функцией адаптивной синхронизации, позволяющей легко синхронизировать выходную частоту кадров между видеокартой и монитором. Это - необходимое требование для обеспечения плавного игрового процесса, которое достигается за счет устранения разрывов и зависаний экрана, а также для выстраивания из нескольких мониторов панельную стенку.

VX18 ViewSonic


Мониторы серии VX18 поставляются с эксклюзивными предустановками ViewMode, которые компания Viewsonic подобрала для улучшения производительности отображения на экране в различных развлекательных приложений. В число типовых сценариев для оптимизации вошли: просмотр/потоковая передача фильмов, редактирование файлов и воспроизведение видеоигр.

Модели отличаются быстрым временем отклика 1 мс (MPRT), частота обновления находится в диапазоне от 144 до 165 Гц.

Линейка начинается с 24-дюймового монитора VX2418-P-MHD, имеющего разрешение Full HD (1920x1080 пикселей). Он имеет изящный безрамочный дизайн, удобный для просмотра контента и позволяющий осуществлять установку в секцию из нескольких мониторов. Частота обновления составляет 165 Гц (для DisplayPort), а время отклика 1 мс (MPRT). Для подключения доступны два разъема 2 HDMI (v1.4) и DisplayPort (v1.2). Ориентировочная розничная цена этой модели - 194 долларов (15 000 руб.).

Мониторы VX18 Series с диагональю 27 дюйм представлены тремя моделями: VX2718-P-MHD, VX2718-PC-MHD и VX2718-2KPC-MHD. Первые две модели имеют разрешение Full HD (1920x1080 пикселей), третья модель - QHD (2560x1440 пикселей). Эти модели также имеют изящный безрамочный дизайн, удобный для просмотра и установки в панельную стенку. Частота обновления составляет 165 Гц (с DisplayPort) и время отклика 1 мс (MPRT). Варианты подключения включают 2 HDMI (v1.4) и DisplayPort (v1.2).

VX18 ViewSonic


Вторая (VX2718-PC-MHD) и третья (VX2718-2KPC-MHD) модели имеют изогнутый профиль с кривизной 1500R.

VX18 ViewSonic


Ориентировочная розничная цена первой модели VX2718-P-MHD составляет 215 долларов (16 600 руб.), второй модели VX2718-PC-MHD - 205 долларов (15 800 руб.), третьей модели VX2718-2KPC-MHD - 276 долларов (21 300 руб.).

VX18 ViewSonic


Следующий монитор в линейке VX18 Series имеет диагональ 32 дюйма. Номер этой модели - VX3218-PC-MHD. Дисплей имеет разрешение Full HD (1920x1080 пикселей), его профиль изогнут с радиусом 1500R. В остальном он напоминает старшую модель с диагональю 27 дюйм. Ориентировочная розничная цена составляет 276 долларов (21 300 руб.).

VX18 ViewSonic


Наконец, старшая модель в линейке VX3418-2KPC имеет диагональ 34 дюйма и разрешение WQHD (3440x1440 пикселей). Она также имеет изогнутый профиль (1500R), частота обновления составляет 144 Гц (с DisplayPort) и время отклика 1 мс (MPRT). Ориентировочная розничная цена этой модели - 450 долларов (34 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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