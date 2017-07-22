Немецкая компания Alphacool анонсировала выпуск четырех новых моделей радиаторов гигантских размеров. Два комплекта из новой серии толщиной 86 мм уже оборудованы вентиляторами диаметром 180 или 200 мм.
Радиаторные модули NexXxoS Monsta размером 200 и 400 мм отличаются огромной площадью для отвода тепла. Обе модели оснащены 7 стандартными посадочными местами с фитинговым креплением G1/4". Шесть точек крепежа предназначены для организации приточной или вытяжной вентиляции, седьмая точка на торце может служить для продувки внутреннего пространства вентиляционного блока, наддува или отсоса воздуха из радиатора. Плотность вентиляционного фильтра уменьшена с 16 до 12 FPI, что позволяет использовать вентиляторы с более низким статическим давлением и более низкими оборотами.
Модель радиатора Nova 1080 UT60 представляет собой утолщенную версию Nova 1080 XT45. Его огромная поверхность для отвода тепла сопоставима с тремя 360-миллиметровыми радиаторами UT60. С помощью этой модели можно легко отводить более 1000 Вт избыточной тепловой мощности, используя очень тихие или практически бесшумными вращающиеся вентиляторы. Такая мощность может выделяться 64-ядерным процессором AMD Threadripper последнего поколения и как минимум двумя видеокартами GeForce RTX 3090.
Модель NexXxoS XT45 480/560 Quad Radiator является младшей моделью радиаторов серии Nova. Она поставляется с двумя монтажными пластинами для установки вентиляторов, на каждую из которых можно прикрепить четыре вентилятора диаметром 120 или 140 мм. По мощности охлаждения это соответствует двум радиаторам размером 280 мм или одного радиатора 560 мм. Такой системы должно хватить для отвода тепла от любой системы, состоящей из обычного и графического процессоров, независимо от модели, даже если они работают в режиме разгона.
Как всегда, все водонесущие части радиатора - предкамеры, охлаждающие каналы и ребра - сделаны из меди. Из стали изготовлены только монтажные пластины и боковые пластины радиатора. Все резьбовые соединения выполнены из латуни, так как чистая медь является слишком мягкой.
Alphacool также анонсировала совершенно новую разработку - охлаждающую жидкость Apex Liquid ECO, отличающуюся высокой экологичностью. Эту жидкость можно легко утилизировать. Дополнительные присадки обладают антибактериальным действием и снижают поверхностное натяжение охлаждающей жидкости. Ои способствуют удалению пузырьков воздуха в контуре.
Жидкость Apex Liquid ECO можно применять с любыми материалами, но при условии, что нет контакта с местами спайки их разных металлов.