РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров и охлаждающую жидкость Apex Liquid ECO

09 апреля 2021, 21:22




Немецкая компания Alphacool анонсировала выпуск четырех новых моделей радиаторов гигантских размеров. Два комплекта из новой серии толщиной 86 мм уже оборудованы вентиляторами диаметром 180 или 200 мм.

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Радиаторные модули NexXxoS Monsta размером 200 и 400 мм отличаются огромной площадью для отвода тепла. Обе модели оснащены 7 стандартными посадочными местами с фитинговым креплением G1/4". Шесть точек крепежа предназначены для организации приточной или вытяжной вентиляции, седьмая точка на торце может служить для продувки внутреннего пространства вентиляционного блока, наддува или отсоса воздуха из радиатора. Плотность вентиляционного фильтра уменьшена с 16 до 12 FPI, что позволяет использовать вентиляторы с более низким статическим давлением и более низкими оборотами.

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Модель радиатора Nova 1080 UT60 представляет собой утолщенную версию Nova 1080 XT45. Его огромная поверхность для отвода тепла сопоставима с тремя 360-миллиметровыми радиаторами UT60. С помощью этой модели можно легко отводить более 1000 Вт избыточной тепловой мощности, используя очень тихие или практически бесшумными вращающиеся вентиляторы. Такая мощность может выделяться 64-ядерным процессором AMD Threadripper последнего поколения и как минимум двумя видеокартами GeForce RTX 3090.

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Модель NexXxoS XT45 480/560 Quad Radiator является младшей моделью радиаторов серии Nova. Она поставляется с двумя монтажными пластинами для установки вентиляторов, на каждую из которых можно прикрепить четыре вентилятора диаметром 120 или 140 мм. По мощности охлаждения это соответствует двум радиаторам размером 280 мм или одного радиатора 560 мм. Такой системы должно хватить для отвода тепла от любой системы, состоящей из обычного и графического процессоров, независимо от модели, даже если они работают в режиме разгона.

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Как всегда, все водонесущие части радиатора - предкамеры, охлаждающие каналы и ребра - сделаны из меди. Из стали изготовлены только монтажные пластины и боковые пластины радиатора. Все резьбовые соединения выполнены из латуни, так как чистая медь является слишком мягкой.

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Alphacool также анонсировала совершенно новую разработку - охлаждающую жидкость Apex Liquid ECO, отличающуюся высокой экологичностью. Эту жидкость можно легко утилизировать. Дополнительные присадки обладают антибактериальным действием и снижают поверхностное натяжение охлаждающей жидкости. Ои способствуют удалению пузырьков воздуха в контуре.

Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров


Жидкость Apex Liquid ECO можно применять с любыми материалами, но при условии, что нет контакта с местами спайки их разных металлов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W. Блоки питания Super Flower серии Leadex Platinum -- долгожители рынка. Они появились на прилавках ещё в 2013 году, но до сих пор остаются вполне актуальными решениями. Сегодня мы познакомимся с обновленной моделью Leadex Platinum SE 1000W: основным отличием свежей версии «Special Edition» стала переработанная кабельная система. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W".


Читайте также:

  • AeroCool выпустила новую серию блоков питания Dorado класса 80 Plus Gold
  • Microsoft тестирует новую систему жидкостного охлаждения серверов для ЦОДов
  • Xigmatek Aquarius S позволяет собрать компактный игровой компьютер самостоятельно
  • Новая серия блоков питания Cougar VTE X2 ARGB предназначена для ярких геймеров
  • Thermalright выпустил низкопрофильный кулер AXP90-X47 высотой всего 47 мм

    • предыдущая новость
    ViewSonic выпустила серию VX18 недорогих мониторов для развлечений и игр

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2021

    Alphacool выпустила четыре модели радиаторов NexXxoS гигантских размеров и охлаждающую жидкость Apex Liquid ECO

    ViewSonic выпустила серию VX18 недорогих мониторов для развлечений и игр

    Смартфоны Nokia X10 и X20 оснащены оптикой ZEISS

    Анонс смартфонов Nokia G10 и G20: бюджетные середнячки по разумной цене

    HMD Global обнародовала дорожную карту развития своего мобильного бизнеса

    HTC не сдается и готовит к выпуску 5G-смартфоны и устройства AR/VR

    Новые 6,5-дюймовые Nokia C10 и C20 работают на экономичной ОС Android 11 Go Edition

    8 апреля, 2021

    Altos Computing готов оснастить российские предприятия СМБ надежной ИТ-инфраструктурой

    Производство iPad и MacBook задерживается из-за глобальной нехватки чипов

    AAEON представила инженерные образцы на ИИ-платформе NVIDIA Jetson TX2 NX AI Edge

    Игровой смартфон Lenovo Legion Phone 2 Pro пришел завоевывать сердца геймеров

    Alienware оснастила игровой ноутбук m15 R5 Ryzen Edition процессором AMD Ryzen 9 5900HX

    AeroCool выпустила новую серию блоков питания Dorado класса 80 Plus Gold

    Huawei оснастила электромобиль Arcfox aS HBT интеллектуальным решением HI

    Быстрая зарядка на 125 Вт скоро появится в смартфонах OPPO, Realme и OnePlus

    Samsung хочет установить оптику Olympus в смартфонах Galaxy

    7 апреля, 2021

    NXP Semiconductors и Kingston Digital создадут процессор i.MX 8M Plus

    AMD выпустила элитную видеокарту Radeon RX 6800 XT Midnight Black

    Google собирается отслеживать активности 100 млн пользователей Chrome без их ведома

    Fujifilm Instax Mini 40 имеет винтажный вид и подходит для быстрых селфи даже детям

    ССЫЛКИ