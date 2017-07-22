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Компания Илона Маска научила обезьянку играть в симуляторы

10 апреля 2021, 16:51




Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, научила обезьянку играть в симуляторы. Обучение проводилось в рамках проекта по созданию вживляемых имплантантов. Компания Neuralink опубликовала недавно видео, демонстрирующее, как обезьянка играет в аркадный симулятор Pong и успешно справляется с заданиями.

Компания Илона Маска научила обезьянку играть в симуляторы


Pong - это простейший спортивный симулятор настольного тенниса. По экрану перемещается небольшой квадратик, имитирующий полет теннисного мячика. Он движется по прямолинейной траектории и отскакивает в противоположном направлении при встрече с периметром игрового поля или от площадки, управляемой игроком. Если шарик отбивается ракеткой игрока, то движение шарика меняется в зависимости от скорости и направления движения ракетки.

Pong - одна из самых ранних аркадных видеоигр, которая использует простую двумерную графику. Ее первые версии были разработаны еще фирмой Atari в 1972 году. Игра Pong заинтересовала американскую нейротехнологическую компанию Neuralink, основанную Илоном Маском, которая занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

Компания Илона Маска научила обезьянку играть в симуляторы


В результате Neuralink разработала компактные беспроводные мозговые имплантаты, которые были вживлены в оба полушария головного мозга подопытной обезьянки.

Чтобы привлечь обезьянку к игре, инженеры Neuralink придумали небольшую трубку. По ней подается банановое смузи, когда обезьянке удается удачно отразить перемещающийся по экрану шарик с помощью ракетки.

Первым делом инженеры Neuralink натренировали обезьянку правилам игры. Управление ракетками в Pong осуществлялось с помощью paddle-контроллера. Вращая джойстик вокруг оси, обезьянка добивалась перемещения ракеток и отражение шарика. При успешном отражении обезьянка получает микродозу смузи.



В процессе тренировки чип снимал мозговую активность обезьянки. В дальнейшем было проведено машинное обучение и выявлены признаки мозговой активности, отвечающие за «команды» на перемещение ракеток вверх-вниз.

После этого джойстик был удален, но подачи бананового смузи сохранились. Обезьянка предстояло сообразить, что для получения удовольствия теперь ей потребуется просто визуально представлять, как она перемещает ракетки по экрану. Так она научилась получать новые порции сладкой смеси без джойстика.

Используя только мозговой имплант, подключенный по беспроводной сети к компьютеру, на котором установлена игра, обезьянке удалось снова начать выигрывать.



На публикацию этого видео Илон Маск опубликовал пост в Twitter следующего содержания: «Обезьянка буквально играет при помощи телепатии в видеоигру, используя вживленный в мозг чип!!»



Эта фантастическая демонстрация технологии не настолько нова. Многие ее элементы уже осуществлялись ранее, некоторые даже более десяти лет назад. Но Neuralink удалось сделать два важных шага вперед: 1) уменьшить размеры вживляемого имплантанта и 2) заставить его обмениваться данными по беспроводной сети.

Ожидается, что развитие этой технологии позволит компании создать устройства, которые удастся использовать для практических целей. Например, это может быть искусственная механическая рука-робот для парализованных людей. Теперь для выполнения определенных операций они смогут управлять ее движением. Ожидается, что это позволит им восстановить в определенной степени утраченные возможности и добиться независимости от посторонней помощи.



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