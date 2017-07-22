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Внешний аккумулятор Bull может заряжаться от электросети

11 апреля 2021, 22:20




Китайская компании Bull выпустила универсальный внешний аккумулятор All-in-One (пауэрбанк, PowerBank), для зарядки которого не требуется адаптера, для подключения к электросети. Чтобы зарядить новый аккумулятор, достаточно развернуть вилку и подключить ее прямо к электрической розетке. Аккумулятор начнет заряжаться самостоятельно.

Внешний аккумулятор Bull может заряжаться от электросети


Помимо встроенного адаптера, в конструкции внешнего аккумулятора Bull вошел встроенный кабель для подключения и зарядки других устройств. На выбор доступны модели с кабелем USB-C или с кабелем microUSB. Модели с разъемом Lightning, которым заинтересует пользователей некоторых моделей iPhone, не предусмотрены.

Емкость нового аккумулятора Bull составляет 10 000 мАч.

Внешний аккумулятор Bull может заряжаться от электросети


Конструкция аккумулятора не предусматривает никаких внешних портов. Выходного порта в новом пауэрбанке нет, потому что у него имеется зарядный кабель. Потребность во входном порте также отсутствует, потому что зарядное устройство встроено внутри. Это значительно упрощает применение гаджета. Нет необходимости, например, брать с собой в поездку кабель для зарядки и сетевой адаптер.

Зарядка внешних устройств с нового пауэрбанка Bull может выполняться одновременно с его зарядкой. Можно подключить телефон и одновременно подключиться к розетке. Фактически питание будет распределяться одновременно между телефоном и аккумулятором.

Внешний аккумулятор Bull может заряжаться от электросети


Предусмотрена небольшая букса под кабель для подключения заряжаемых устройств. Она позволяет вытянуть кабель только на нужную длину, не мешая остальным.

Блок питания имеет четыре светодиода, показывающие оставшийся уровень мощности. Сбоку имеется кнопка питания, в нижнем углу есть отверстие для крепежного тросика.

Внешний аккумулятор Bull может заряжаться от электросети


Цена нового гаджета - 23 доллара (1800 руб.).



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